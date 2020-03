Biden gagne en Caroline du Sud et des candidats démocrates se déplacent pour commémorer la marche des droits civiques

SELMA, USA, 1 mars (.) – Cinq candidats démocrates à la présidentielle commémoreront l’anniversaire d’une marche historique des droits civiques en Alabama dimanche, un jour après qu’un fort soutien afro-américain ait permis à l’ancien vice-président Joe Biden de remporter une victoire retentissante en Caroline du Sud.

Les candidats se rendront à Selma, dans l’état de l’Alabama, pour commémorer le 55e anniversaire du “Bloody Sunday”, lorsque des manifestants pour les droits civiques ont été arrêtés et battus par l’État et la police locale alors qu’ils traversaient un pont.

L’Alabama est l’un des 14 États qui organisent la soi-disant primaire du Super Tuesday, le jour de vote le plus important de la course démocrate pour choisir un rival pour le président républicain Donald Trump lors des élections du 3 novembre.

Biden, Michael Bloomberg, Pete Buttigieg, Amy Klobuchar et Elizabeth Warren assisteront à la célébration annuelle de la marche, l’un des plus grands événements de droits civiques du pays, et plusieurs participeront plus tard à un forum pré-candidat.

Bernie Sanders fera campagne en Californie, l’état qui amène plus de délégués des 14 en litige le mardi Super.

La victoire écrasante de Biden en Caroline du Sud a relancé sa campagne et placé l’ancien vice-président en position d’affirmer qu’il est l’alternative modérée à Sanders, le favori après une solide performance dans les trois premières primaires.

Avec les résultats de la Caroline du Sud, Sanders mène le décompte général avec 56 délégués à la convention démocrate et Biden est deuxième avec 51. Un candidat a besoin d’au moins 1 991 délégués pour obtenir la nomination en juillet.

