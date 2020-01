Biden mène la course aux élections démocratiques pour les élections présidentielles aux États-Unis

NEW YORK, 23 janvier (.) – L’ancien vice-président Joe Biden mène la course aux élections pour obtenir une nomination parmi les démocrates face aux élections aux États-Unis, bien qu’il ne se distancie toujours pas clairement de ses rivaux, selon . / Ipsos a publié jeudi.

L’enquête en ligne réalisée entre le 22 et le 23 janvier a montré que 24% des démocrates enregistrés et indépendants soutiennent Biden, tandis que 20% soutiennent le sénateur Bernie Sanders et 12% ont déclaré qu’ils voteraient pour le sénateur Elizabeth Warren. . Pendant ce temps, 10% ont exprimé leur soutien à l’ancien maire de New York Michael Bloomberg.

Biden, qui a été vice-président pendant deux périodes dans les gouvernements de Barack Obama, a dirigé les sondages depuis qu’il a exprimé son souhait d’atteindre la Maison Blanche l’année dernière. Cependant, il ne parvient toujours pas à obtenir un avantage clair avec ses rivaux.

Les démocrates et les indépendants surveillent toujours de près une variété d’autres pré-candidats moins de deux semaines avant le début du premier concours électoral dans l’Iowa.

Les répondants ont déclaré qu’ils pensaient que Sanders était le mieux placé pour gérer des problèmes tels que la santé et l’environnement. Biden, quant à lui, est considéré comme la meilleure option pour unifier le Parti démocrate et vaincre Donald Trump.

L’enquête . / Ipsos a été menée en anglais aux États-Unis. Il a recueilli les réponses de 1108 adultes.

Les résultats ont une marge d’erreur d’environ cinq points de pourcentage.

(Rapport de Chris Kahn. Édité en espagnol par Rodrigo Charme)