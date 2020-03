Biden obtient un plus grand soutien des électeurs après le retrait de Warren par nomination démocrate: sondage

NEW YORK, 9 mars (.) – Le départ d’Elizabeth Warren de la course à l’investiture démocrate pour l’élection présidentielle américaine semble avoir profité davantage au favori de Joe Biden qu’à Bernie Sanders, selon un sondage national . / Ipsos publié lundi.

Le sondage réalisé entre vendredi et lundi a montré que 47% des démocrates enregistrés et indépendants voteraient pour Biden si leurs primaires d’État se tenaient aujourd’hui, 7 points de plus qu’un sondage similaire réalisé juste avant que Warren ne quitte sa campagne. jeudi dernier.

Pendant ce temps, 30% ont déclaré qu’ils voteraient pour le sénateur de Vermont Sanders, inchangé depuis le dernier sondage.

Les résultats suggèrent que les partisans de Warren, au lieu de soutenir Sanders comme prévu, se sont alignés sur Biden, qui a pris un virage vers la course démocrate avec une victoire retentissante dans les primaires de Caroline du Sud, quelques jours avant de passer à dominer la course à l’investiture de son parti avec son triomphe en Super mardi de la semaine dernière.

Six autres États, dont le Michigan et Washington, tiendront des primaires mardi.

Warren, un sénateur du Massachusetts, n’a approuvé aucun candidat. Son ancien rival Pete Buttigieg, Amy Klobuchar, Michael Bloomberg et Kamala Harris ont déjà exprimé leur soutien à l’ancien vice-président Biden.

Le sondage a également montré qu’environ six partisans de Sanders sur 10 ont déclaré qu’ils voteraient pour Biden s’il finissait par remporter la nomination du parti d’opposition pour faire face au président républicain Donald Trump lors des élections du 3 novembre.

Trois sur 10 ont annoncé qu’ils ne voteraient pas, qu’ils soutiendraient un troisième candidat ou qu’ils ne savent toujours pas ce qu’ils feront.

L’enquête . / Ipsos a été menée en ligne, en anglais, aux États-Unis. Il a recueilli les réponses de 1 114 adultes américains, dont 541 qui se sont identifiés comme démocrates enregistrés ou indépendants. Il a une marge d’erreur de 5 points de pourcentage.

(Rapport de Chris Kahn; édité en espagnol par Rodrigo Charme)