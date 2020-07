Biden pourrait me tirer sur la 5e avenue et je voterais toujours pour lui.

Jonathan Ernst / .

Dans un rappel à une époque plus simple – avant la pandémie mondiale sans précédent et les troubles civils à l’échelle nationale – les partisans du candidat présidentiel démocrate Joe Biden ont coopté une plaisanterie notoire faite par le président Trump il y a quatre ans sur la piste de la campagne.

L’année était 2016, et il ne restait que deux semaines avant les caucus de l’Iowa. La star de la télé-réalité et le magnat de l’immobilier, Donald Trump, était le favori républicain, et il était confiant quant à ses chances.

« Je pourrais me tenir au milieu de la Cinquième Avenue et tirer sur quelqu’un, et je ne perdrais aucun électeur, d’accord? » Trump a déclaré, imitant le tir d’une arme à feu avec ses doigts, lors d’un arrêt de campagne dans l’Iowa. « C’est incroyable. » Par la suite, Trump a tweeté: «Mon discours a été très bien reçu. Des gens vraiment formidables! Maison bondée — débordement! ”

« Son public adore ça », écrivait alors le journaliste de NPR, Don Gonyea: « Ils disent: » Oui, parfois il me fait grincer des dents, mais je l’aime toujours et je pense toujours qu’il est la bonne chose pour l’Amérique. « »

Mais maintenant, les partisans de Biden coopèrent la blague sur Twitter, pour leur propre amusement, offrant même en plaisantant de prendre eux-mêmes une balle en signe de la passion des élections de novembre.

«Joe Biden pourrait me tirer dessus au milieu de la 5e Avenue et je lui présenterais mes excuses pour avoir utilisé une de ses balles, puis je ramperais sur mes mains et genoux à travers la classe éprouvée invitée au bureau de vote pour voter pour lui le 3 novembre. [sic]», A écrit @rmertel.

En réponse, @PattysYorkie a tweeté: «J’ai peut-être du mal à faire tout cela, je suis un peu vieux. Mais je serai damné si je n’essayais pas! «

« Joe Biden pourrait me tirer sur la 5ème avenue et je demanderais à l’ambulance de me déposer aux urnes », a écrit @maryruthedk.

« Joe Biden pourrait se tenir au milieu de la 5e Avenue et tirer sur Joe Biden et je voterais toujours pour lui », a ajouté @if_you_see_kaye.

« Joe Biden peut se tenir au milieu de la 5e Avenue et tirer sur cent personnes et nous votons toujours contre Trump », a tweeté @FrankXMjr. « Le con est en place. »

« Joe Biden pourrait me tirer sur la 5ème avenue et si je survivais, je voterais pour lui, si je ne le faisais pas, mes derniers mots seraient … il l’a fait en état de légitime défense alors votez pour Joe », a écrit @Hamsteronstilts.

