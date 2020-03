Biden remporte la primaire du Texas lors de la finale du Super Tuesday

L’ancien vice-président Joe Biden a remporté la primaire démocrate à la Maison Blanche contre le candidat de gauche Bernie Sanders au Texas. Avec 89% de scrutins, Biden détient 33,3% des voix contre 29,3% pour Sanders. “Pour ceux qui ont été abattus, comptés, abandonnés, c’est leur campagne”, a déclaré Biden.

Joe Biden a terminé un super mardi triomphant avec une victoire serrée sur Bernie Sanders au Texas, l’État rouge géant où les démocrates cherchent un retour au pouvoir en 2020, a déclaré l’Associated Press.

La victoire de l’ancien vice-président sur le sénateur du Vermont a couronné une série de victoires résonnantes et résurgentes à travers le sud pour Biden, qui a remporté au moins neuf États, mais aucun plus grand ni plus symbolique que le Texas.

À peine 24 heures plus tôt à Dallas, Biden avait organisé une démonstration de force de l’aile modérée du Parti démocrate, révélant le soutien des anciens rivaux Pete Buttigieg, Amy Klobuchar et Beto O’Rourke.

Merci, Texas! https://t.co/QjmWecyyFD

– Joe Biden (joindre le texte au 30330) (@JoeBiden) 4 mars 2020

L’élémentaire a testé la politique changeante du Texas et a généré quelques surprises. Pour les républicains, cela incluait une perte rare pour la marque Bush dans l’état d’étoile solitaire après Pierce Bush, petit-fils de l’ancien président George H.W. Bush n’a même pas réussi à atteindre un deuxième tour dans une tentative du Congrès.

Mais pour les démocrates du Texas, cela signifiait voir jusqu’où iraient les électeurs avant novembre.

“Les choses semblent terriblement bonnes”, a déclaré Biden à ses partisans à Los Angeles avant que la course au Texas ne soit appelée en sa faveur. “Pour ceux qui ont été abattus, comptés, abandonnés, c’est leur campagne.”

Le changement de dernière minute a peut-être aidé à vaincre Sanders, qui avait pris pied au Texas quatre ans seulement après avoir sérieusement perdu l’État au profit d’Hillary Clinton.

Sanders avait des électeurs jeunes et latinos dans la montée du Texas pour accélérer son chemin vers la nomination.

Son ascension a enhardi une récolte inhabituelle de challengers libéraux au Texas, et comme Sanders, ils approchaient également mercredi.

Dans la course au Sénat du Texas, le démocrate MJ Hegar a attendu un adversaire après avoir accédé à un deuxième tour en mai. Cristina Tzintzun Ramírez, qui était soutenue par la représentante Alexandria Ocasio-Cortez, la marque de feu progressif de New York, avait du mal à atteindre la coupe.

Le vainqueur du deuxième tour du Sénat démocrate tentera de renverser le président républicain John Cornyn, qui est considéré comme un grand favori dans un État où un démocrate n’a pas remporté de siège au Sénat depuis les années 1970.

La course au Sénat n’a pas rassemblé la même énergie ou l’attention que la course de grange d’O’Rourke en 2018 contre le sénateur républicain Ted Cruz, qui est devenu une rampe de lancement pour l’ancien court terme de la Maison Blanche Membre du Congrès

“En tant que vétéran du combat, je suis préoccupé par les valeurs de ce pays qui sont attaquées”, a déclaré Hegar à ses partisans à Austin. “Et en tant que mère qui travaille, je m’inquiète pour l’avenir si nous la gardons entre les mains de personnes comme le sénateur John Cornyn.”

