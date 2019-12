Biens personnels: comment est une taxe sur laquelle le gouvernement a mis la loupe à collecter et pour des raisons politiques

L'une des taxes les plus touchées est celle des "Biens mobiliers", dont les taux connaîtront des augmentations significatives à toutes les échelles: le taux sur l'échelle minimale passe de 0,25% à 0,5%, et les augmentations maximales de 0,75% à 1,25% par an. Et si ce sont des biens (propriétés, comptes bancaires, véhicules, actions, etc.) à l'étranger, le taux est directement de 2,5%