Bienvenue Anyons! Les physiciens trouvent les meilleures preuves à ce jour pour les structures 2D recherchées

Les physiciens ont rapporté ce qui pourrait être la première preuve incontestable de l’existence d’objets inhabituels semblables à des particules appelés anyons, qui ont été proposés pour la première fois il y a plus de 40 ans. Les Anyons sont le dernier ajout à une famille grandissante de phénomènes appelés quasiparticules, qui ne sont pas des particules élémentaires, mais plutôt des excitations collectives de nombreux électrons dans des dispositifs solides. Leur découverte – faite à l’aide d’un appareil électronique 2D – pourrait représenter les premières étapes vers la réalisation d’onons comme base des futurs ordinateurs quantiques.

«Cela ressemble à un très gros problème», explique Steven Simon, physicien théoricien à l’Université d’Oxford, au Royaume-Uni. Les résultats, qui n’ont pas encore été examinés par des pairs, ont été publiés la semaine dernière sur le référentiel de préimpression arXiv.

Les quasi-particules connues présentent une gamme de comportements exotiques. Par exemple, les quasiparticules monopolaires magnétiques n’ont qu’un seul pôle magnétique – contrairement à tous les aimants ordinaires, qui ont toujours un nord et un sud. Un autre exemple est les quasiparticules de Majorana, qui sont leurs propres antiparticules.

Les Anyons sont encore plus étranges. Toutes les particules élémentaires entrent dans l’une des deux catégories possibles: les fermions et les bosons. Les uns ne le sont pas non plus. La propriété qui définit les fermions (qui incluent les électrons) est la statistique de Fermi: lorsque deux fermions identiques changent de position spatiale, leur onde mécanique quantique – la fonction d’onde – est tournée de 180º. Lorsque les bosons changent de place, leur vague ne change pas. La commutation de deux anyons devrait produire une rotation selon un angle intermédiaire, un effet appelé statistiques fractionnaires qui ne peut pas se produire dans l’espace 3D, mais uniquement en tant qu’états collectifs d’électrons confinés pour se déplacer en deux dimensions.

Statistiques fractionnaires

Les statistiques fractionnaires sont la propriété déterminante d’onons, et les derniers travaux – dirigés par Michael Manfra, physicien expérimental à l’Université Purdue à West Lafayette, Indiana – sont la première fois qu’ils ont été mesurés de manière aussi concluante.

Le comportement inhabituel des quasiparticules lors du changement de place signifie que si l’un se déplace en cercle complet autour d’un autre – équivalent aux deux particules changeant de position deux fois – il conservera une mémoire de ce mouvement dans son état quantique. Cette mémoire est l’un des signes révélateurs des statistiques fractionnaires que les expérimentateurs recherchaient.

Manfra et son équipe ont fabriqué une structure composée de fines couches d’arséniure de gallium et d’arséniure d’aluminium et de gallium. Cela confine les électrons à se déplacer en deux dimensions, tout en les protégeant des charges électriques parasites dans le reste de l’appareil. Les chercheurs l’ont ensuite refroidi à 10 000e de degré au-dessus du zéro absolu et ont ajouté un fort champ magnétique. Cela a produit un état de la matière dans le dispositif appelé un isolant «Hall quantique fractionnaire» (FQH), qui a la particularité qu’aucun courant électrique ne peut passer à l’intérieur du dispositif 2D, mais peut courir le long du bord. Les isolateurs FQH peuvent héberger des quasiparticules dont la charge électrique n’est pas un multiple de la charge des électrons, mais en représente plutôt un tiers: ces quasiparticules sont depuis longtemps suspectées d’être de type quelconque.

Pour prouver qu’il s’agissait bien d’onons, l’équipe a gravé le dispositif afin qu’il puisse transporter des courants d’une électrode à l’autre le long de deux trajets de bord possibles. Ils ont modifié les conditions en faisant varier le champ magnétique et en ajoutant un champ électrique. Ces ajustements étaient censés créer ou détruire des états anyon coincés à l’intérieur, et également produire des anyons entre les électrodes. Parce que les anyons en mouvement avaient deux voies possibles, produisant chacune une torsion différente dans leurs ondes de mécanique quantique, lorsque les anyons ont atteint le point final, leurs ondes de mécanique quantique ont produit un motif d’interférence appelé rayures de pyjama.

Ce modèle montre comment la quantité relative de rotation entre les deux trajets varie en réponse aux changements de la tension et de la force du champ magnétique. Mais l’ingérence a également montré des sauts, qui étaient le pistolet fumant pour l’apparition ou la disparition d’onons dans la majeure partie du matériau.

«Pour autant que je sache, il s’agit d’une observation extrêmement solide des anyons – observant directement leur propriété déterminante: qu’ils accumulent une phase fractionnaire lorsqu’un anyon se déplace autour d’un autre», explique Simon.

Ce n’est pas la première fois que des chercheurs rapportent des preuves de statistiques fractionnaires. Robert Willett, physicien au Nokia Bell Labs à Murray Hill, New Jersey, dit que son équipe a vu des « preuves solides » pour des statistiques fractionnaires en 2013.

Et d’autres équipes ont sondé une propriété différente qui fait de anyons un intermédiaire entre les fermions et les bosons. Les fermions obéissent au principe d’exclusion de Pauli: deux fermions ne peuvent pas occuper exactement le même état quantique. Mais les bosons n’ont pas de telles restrictions. Tout le monde est au milieu – ils en font des tas, mais pas autant que les bosons, comme l’a rapporté une expérience décrite en avril dans Science. «Il est très différent du comportement fermionique que nous pouvons également analyser dans le même cadre», explique Gwendal Fève, expérimentateur à l’Université de la Sorbonne à Paris qui a dirigé cet effort.

L’informatique quantique

Mais certains physiciens théoriciens disent que les preuves de ces expériences et d’autres, bien que frappantes, n’étaient pas concluantes. «Dans de nombreux cas, il existe plusieurs façons d’expliquer une expérience», explique Bernd Rosenow, théoricien de la matière condensée à l’Université de Leipzig en Allemagne. Mais les preuves rapportées par l’équipe de Manfra, si elles sont confirmées, sont sans équivoque, dit Rosenow. « Je ne connais pas d’explication de cette expérience qui soit plausible et n’implique pas de statistiques fractionnaires. »

Les résultats jettent potentiellement les bases de demandes d’ons. Simon et d’autres ont développé des théories élaborées qui utilisent anyons comme plate-forme pour les ordinateurs quantiques. Des paires de quasiparticules pourraient encoder des informations dans leur mémoire sur la façon dont elles ont tourné les unes autour des autres. Et parce que les statistiques fractionnaires sont «topologiques» – elles dépendent du nombre de fois où quelqu’un a fait le tour des autres, et non de légères modifications de son chemin – elles ne sont pas affectées par de minuscules perturbations. Cette robustesse pourrait rendre les ordinateurs quantiques topologiques plus faciles à mettre à l’échelle que les technologies informatiques quantiques actuelles, qui sont sujettes aux erreurs. Microsoft (qui emploie Manfra en tant que consultant) a été le seul à suivre la voie de la topologie de l’informatique quantique, tandis que d’autres grandes entreprises, notamment IBM, Intel, Google et Honeywell, ont investi dans des approches alternatives.

L’informatique quantique topologique nécessitera des modules plus sophistiqués que ceux que Manfra et ses collègues ont démontrés; son équipe est en train de repenser son appareil pour faire exactement cela. Pourtant, les applications anyon sont encore loin, préviennent les chercheurs. «Même avec ce nouveau résultat, il est très difficile de voir [fractional quantum-Hall] anyons comme un concurrent sérieux pour l’informatique quantique », explique Simon.

Mais la physique unique des quasiparticules mérite d’être explorée: «Pour moi, en tant que théoricien de la matière condensée, elles sont au moins aussi fascinantes et exotiques que la particule de Higgs», explique Rosenow.

Cet article est reproduit avec permission et a été publié pour la première fois le 3 juillet 2020.