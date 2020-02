Bigfoot a éclaté dans deux États cet hiver … le voyez-vous? (VIDÉO et PHOTOS)

Deux hommes affirment avoir vu «Bigfoot» en Ohio, l’ont filmé et la vidéo est devenue virale. La vidéo a cumulé plus de 260 000 vues depuis sa publication sur YouTube le 2 février. Le Département des transports de l’État de Washington a tweeté l’image de ce que certains employés considéraient comme un Bigfoot.

Bigfoot fait des apparitions sporadiques aux États-Unis. C’est un classique de la forêt aussi mythique que le monstre du Loch Ness en Écosse … seulement qu’il y a une mince ligne entre le mythe et la réalité.

Ou, pourrait-on dire, il y a des mythes qui sont soutenus par des choses réelles, non?

Par exemple, la Mexicaine Llorona a derrière elle une triste histoire à propos d’une femme qui, malgré le chagrin du père de ses enfants, les a noyés dans la rivière et s’est suicidé par la suite sans culpabilité. Depuis lors, il apparaît aux gens et crie leurs lamentations.

Et qu’en est-il du chupacabra, cet animal terrifiant qui tue des chèvres et suce leur sang? Ils ne l’ont jamais filmé, mais les gens disent qu’ils l’ont vu à plusieurs endroits dans les Amériques.

Eh bien, les États-Unis ont également leur mystérieux monstre privé, Bigfoot.

Ce serait un chaînon manquant chez l’homme, apparemment. Il vivrait dans les forêts et les régions éloignées de plusieurs États du pays, il est très grand et trapu, plein de cheveux comme un grand singe, mais il marche debout comme un humain.

Et nous ne pouvons pas dire que cela n’existe pas, car non seulement nous pécherions comme prétentieux (nous devons toujours laisser la place au doute), mais ils se promènent aussi en prenant des photos et des vidéos qui pourraient être la preuve naissante que cet être est se promener

Regardez ce qui s’est passé ces jours-ci dans l’Ohio, où deux hommes ont pris des photos de drone du parc d’État de Salt Fork dans l’est de l’Ohio et ont obtenu bien plus qu’ils ne le pensaient.

En fait, ils affirment et montrent qu’ils ont rencontré Bigfoot.

“Mon ami et moi avons obtenu la permission de piloter nos drones à Salt Fork State Park dans l’Ohio”, écrit l’un des hommes, dans un message qui accompagne la vidéo. “Pendant que nous y étions, nous avons entendu beaucoup de bruits étranges et nous pensions avoir trouvé l’Ohio Grassman / Bigfoot / Sasquatch.” (Ohio Grassman est un surnom local pour Bigfoot)

La vidéo montre quelque chose comme un énorme homme poilu marchant parmi les arbres. Il a déjà accumulé plus de 260 000 vues depuis sa publication sur YouTube le 2 février.

Ils ne sont pas les premiers à le voir, il y a déjà eu d’autres prétendues observations de Bigfoot à Salt Fork State Park, selon le Daily Jeffersonian, à tel point qu’il existe même une zone du parc appelée «Bigfoot Ridge» (Bigfoot Peak).

Bien sûr, les commentaires sur la vidéo YouTube n’ont pas attendu.

“Une fois que je pensais avoir vu une licorne en conduisant sur la I-77 la nuit”, a écrit quelqu’un, “j’allais m’arrêter et regarder de près, mais elle a disparu.”

“C’est la vidéo la plus drôle que j’ai vue depuis longtemps”, dit un autre “Merci à tous pour quelque chose de si drôle et inoffensif.”

“La prochaine fois, tirez dessus avec une fléchette apaisante, pour que nous puissions voir ce que c’est”, explique un troisième. “Bon travail pour essayer de garder la tradition vivante, cependant, je ne pense vraiment pas que quiconque pense avoir vraiment capturé Bigfoot ou Grassman en vidéo.”

VIDÉO: Vous pouvez regarder la vidéo en cliquant sur la photo suivante.

Cependant, ces deux hommes de l’Ohio ne sont pas les seuls à croire fermement à Bigfoot …