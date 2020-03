Bilan de l’épidémie de coronavirus dans le monde à 09h00 GMT mardi

Le nombre de personnes infectées par COVID-19 dans le monde a atteint 114151, dont 4012 sont décédés, dans 105 pays et territoires, selon un bilan de l’. basé sur des sources officielles le mardi 10 mars à 09h00 GMT.

Depuis la veille de 17h00 GMT, 898 nouvelles infections ont été diagnostiquées et 48 décès supplémentaires ont été enregistrés.

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où le foyer a été déclaré fin décembre, a totalisé 80 754 cas, avec 3 136 décès.

Entre lundi à 17h00 GMT et mardi à 09h00 GMT, 19 nouveaux cas et 17 décès ont été enregistrés dans ce pays.

Dans le reste du monde, à 9 heures le mardi, 33 397 cas de personnes infectées ont été enregistrés (877 de plus), dont 876 sont décédés (31 de plus).

Les pays les plus touchés derrière la Chine sont l’Italie (9 172 cas, 463 morts), la Corée du Sud (7 513 cas dont 131 nouveaux, 54 morts), l’Iran (7 161 cas, 237 morts), la France (1 412 cas dont 221 neuf, 25 morts).

Du lundi à 17h00 GMT, la Chine continentale, la Corée du Sud, la France, les États-Unis, l’Espagne, le Royaume-Uni, le Canada, ont enregistré de nouveaux cas mortels. Chypre du Nord, Panama, Mongolie, Burkina Faso, ont annoncé pour la première fois des cas sur leur territoire.

Mardi à 9h00 GMT, et depuis le début de l’épidémie, l’Asie a eu 90117 infections (3208 morts), l’Europe 15424 (528), le Moyen-Orient 7623 (244), les États-Unis et le Canada 679 (27), l’Océanie 112 (3 ), Afrique 99 (1), Amérique latine et Caraïbes 97 (1).

Cet équilibre a été réalisé à partir des données des autorités nationales compilées par les bureaux de l’. et des informations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).