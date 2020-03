Bilan de l’épidémie de coronavirus dans le monde à 9h00 GMT

Le nombre de personnes infectées par COVID-19 dans le monde a atteint 98.123, dont 3.385 sont décédés, dans 87 pays et territoires, selon un bilan de l’. basé sur des sources officielles vendredi à 9 heures GMT.

De la veille à 17h00 GMT 613 nouvelles infections et 39 décès ont été diagnostiqués.

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où le foyer a été déclaré fin décembre, a totalisé 80 552 cas, avec 3 042 décès. Entre jeudi à 17h00 GMT et vendredi à 21h00 GMT, 143 nouveaux cas et 30 décès ont été enregistrés dans ce pays.

Dans le reste du monde, 17 571 cas de personnes infectées (706 nouvelles infections) ont été enregistrés vendredi à 9h00 GMT, dont 343 sont décédés (9 nouveaux).

Les pays les plus touchés derrière la Chine sont la Corée du Sud (6 284 cas dont 196 nouveaux, 42 morts), l’Italie (3 858 cas, 148 morts), l’Iran (3 513 cas, 107 morts), la France (423 cas dont 46 neuf, 7 morts).

À partir de jeudi à 17h00 GMT, la Chine continentale, la Corée du Sud, la France et l’Espagne ont enregistré de nouveaux cas mortels. L’autorité palestinienne et le Bhoutan ont d’abord annoncé des cas sur leur territoire.

Vendredi à 9h00 GMT, et depuis le début de l’épidémie, l’Asie a connu 88 344 infections (3 101 morts), l’Europe 5 701 (161), le Moyen-Orient 3 757 (110), les États-Unis et le Canada 194 (11), l’Océanie 64 (2 ), Amérique latine et Caraïbes 34 et Afrique 29.

Cet équilibre a été réalisé à partir des données des autorités nationales compilées par les bureaux de l’. et des informations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).