Bill Gates quitte Microsoft; annonce la retraite du conseil d’administration

Par une déclaration, ce vendredi Microsoft a annoncé que Portes Bill Il quitte le conseil d’administration pour consacrer plus de temps à ses priorités philanthropiques.

Le co-fondateur de l’entreprise restera en tant que conseiller technologique du PDG Satya Nadella, ainsi que d’autres dirigeants de Microsoft.

Maintenant, Gates “passera plus de temps sur ses priorités philanthropiques, y compris la santé mondiale, le développement, l’éducation et son engagement à stopper le changement climatique”, indique le document.

En 2008, Portes Bill —Qui a cofondé Microsoft en 1975 avec Paul Allen, décédé en 2018 – s’est distancié de ses activités quotidiennes dans l’entreprise pour travailler plus longtemps à la fondation Bill et Melinda Gates. Il était directeur jusqu’au 4 février 2014.

Ce fut un immense honneur et un privilège d’avoir travaillé et appris avec Bill au fil des ans. Bill a fondé notre entreprise avec une foi en la force de démocratisation des logiciels et avec une passion pour résoudre les défis les plus difficiles. Et Microsoft et le monde sont meilleurs pour cela. Le conseil d’administration a profité du leadership et de la vision de Bill », a déclaré le PDG de la société, Satya Nadella, à propos de Gates.

Bill Gates a quitté le conseil d’administration de l’entreprise pour consacrer plus de temps à ses priorités philanthropiques, notamment la santé mondiale, le développement, l’éducation et son engagement croissant dans la lutte contre le changement climatique. https://t.co/uiO4xjG4rk

