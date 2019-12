Billets, hôtels et Airbnb: ce qui est connu et quels sont les doutes sur la nouvelle taxe de séjour de 30% en dollars

Après la publication de la loi de solidarité, lundi après-midi au Journal officiel, les agences de voyage et de tourisme ont commencé à facturer la taxe de 30% pour la vente de billets et de services étrangers en dollars. Aux premières heures de la journée, il y avait beaucoup d'incertitude quant à savoir s'il fallait ou non facturer la taxe avant son officialisation et si cette augmentation pouvait ou non être réclamée une fois l'achat conclu.

Des agences de tourisme, ils assurent que le règlement manque encore pour connaître les détails de la manière dont la taxe devrait être correctement mise en œuvre. Et qu'il y a encore beaucoup de confusion. Bien qu'ils reconnaissent que les ventes ont beaucoup chuté après l'approbation de la loi au Congrès vendredi dernier et que depuis le 24 décembre, historiquement, elles baissent au moins jusqu'en janvier.

«Lundi matin, tout ce qui concerne les services terrestres, les hôtels et les forfaits, nous avons augmenté de 30% car nous avons compris que la loi allait entrer au Journal officiel. Bien qu'il soit entré, il n'y a toujours pas de réglementation. Dans les passages, certaines agences étaient couvertes d'une marge pour les doutes qui viendront plus tard à facturer ces 30% », a expliqué une source du secteur.

"Cependant, dans le cas des billets, c'est plus délicat car le responsable de la collecte est le transporteur, la compagnie aérienne elle-même. De toute évidence, à mesure que les prix montaient, les ventes chutaient beaucoup. Et pour l'instant, tout est incertain jusqu'à ce qu'il soit réglementé », a-t-il ajouté.

Voici quelques indices de ce qui est connu jusqu'à présent:

– La loi de solidarité impose une majoration de 30% sur le prix des services de transport (micros, avions, navires) à destination du pays à condition que pour annuler l'opération, la société doive accéder au marché libre et unique des mutations à acquérir les dollars nécessaires pour annuler l'opération.

– Les billets étrangers achetés auprès d'entreprises telles que Aerolineas Argentinas, qui ne nécessitent pas de dollars pour annuler l'achat, sont exclus de la taxe.

– La taxe s'applique également aux prestations contractées à l'étranger (hôtels, transports, forfaits) réservées auprès d'agences de voyages et de tourisme (grossistes et détaillants).

– Le supplément sur les billets (aérien, terrestre ou maritime) Il sera appliqué sur son prix, hors taxes et redevances, de chaque opération.

– Les entreprises touristiques pourraient facturer 30% pour les opérations effectuées lundi, dans les heures précédant la publication au Journal officiel.

– Les locations temporaires via des plateformes internationales, de type Airbnb, sont incluses dans la taxe dans le cas où le paiement est traité par une entreprise hors du pays ou que les valeurs des propriétés sont exprimées en dollars. Dans le cas spécifique d'Airbnb, même les loyers en Argentine sont en devise américaine. Cependant, certaines plateformes qui permettent le paiement en espèces directement au propriétaire du logement loué n'auraient pas à payer le supplément de 30%.

Vendredi dernier, les agences touristiques locales ont demandé à bénéficier d'un tarif différencié. Ils l'ont demandé Gustavo Hani, Président de la Fédération argentine des associations d'entreprises de voyage et de tourisme (Faevyt), et Aldo Elias, président de la Chambre argentine du tourisme (CAT) et membre du comité exécutif de la Fédération.

"Nous sommes en faveur de toute mesure visant à améliorer la situation dans le pays, mais nous comprenons que la dureté de la mesure pour le secteur des agences de voyages et du tourisme engendrera des problèmes d'emploi en premier lieu, Il convient de rappeler que sur les 5 620 agences de notre pays, plus de 90% sont des PME. De plus, cela aura un fort impact sur le départ des touristes à l'étranger, ce qui engendrera des problèmes dans l'arrivée des touristes de l'étranger vers le pays car les entreprises de la région commenceront à baisser les fréquences », a expliqué Hani.

"Nous taxons dans le pays et donnons un véritable emploi en Argentine et en ayant un taux unifié, nous comprenons qu'il nous désavantage en concurrence avec les plates-formes internationales qui ne paient pas d'impôts ici, et ne génèrent pas d'emplois pour les Argentins", a-t-il ajouté.