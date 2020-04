Biosphères à terminaison automatique – Scientific American Blog Network

L’énigme de ce genre de phénomène est la vie nous a poursuivis à travers l’histoire. Des longues notions disparues des «étincelles vitales» et de la génération spontanée jusqu’à notre image moderne de l’évolution darwinienne et de la biologie moléculaire. Nous n’avons toujours pas toutes les réponses. Il est vraiment assez extraordinaire que la chose même que nous sommes – une bouillie complexe de systèmes vivants – continue à échapper à nos efforts pour formuler une description et une explication précises et singulières.

Cependant, une observation fondamentale est que les êtres vivants individuels et les collectifs d’êtres vivants tendent à s’auto-stabiliser. Dans les cellules ou dans les corps, nous parlons d’homéostasie, une régulation des systèmes par un processus de capteurs, de contrôle et de rétroaction effectrice. Peut-être qu’un élément d’un système biologique surveille la température et contrôle un autre élément qui pompe les produits chimiques pour entraîner des changements physiologiques qui aident à réchauffer ou à refroidir un organisme. Ou un autre élément détecte l’acidité et régit la capacité d’un organisme à abaisser ou augmenter son pH interne pour optimiser ses fonctions chimiques. L’homéostasie consiste à maintenir un équilibre dynamique.

Cela est parfaitement logique. C’est une logique simple. Si un système ne peut pas le faire, il échouera et n’existera plus dans le monde ou se propagera lui-même ou sa progéniture. Mais cela signifie également que – comme nous le savons par l’histoire de la vie sur Terre – il y aura beaucoup, beaucoup de variantes et de systèmes qui n’atteindront pas l’homéostasie à long terme. C’est simplement une autre façon, plutôt mécanique, de voir le processus de sélection dans l’évolution.

L’homéostasie offre également une perspective intéressante lorsqu’il s’agit de regarder une biosphère planétaire entière. En effet, il s’agit d’un élément clé de la célèbre hypothèse de Gaia formulée à l’origine par James Lovelock dans les années 1960. L’idée que toute la biosphère terrestre est un système autorégulé, par lequel la vie rend la Terre plus adaptée à la vie. Sauf quand ce n’est pas le cas.

En fait, Lovelock et d’autres ont souligné au fil des ans qu’il n’y a vraiment rien de magique dans l’idée de Gaia. S’il est suffisamment perturbé, par l’homme par exemple, l’équilibre peut très certainement être rompu et l’ensemble du système peut basculer vers un état instable. En d’autres termes, l’idée que nous considérons la persistance de la vie sur Terre (de ce qui semble être un ancêtre commun) comme un signe qu’une fois que la vie arrive sur une planète dont il est difficile de se débarrasser peut être trompeuse.

En d’autres termes: nous avons peu de moyens de savoir si la continuité de quatre milliards d’années de la biosphère terrestre est typique ou aberrante – la règle ou l’exception. Si cela ne s’était pas passé ainsi, nous ne serions pas là pour faire l’observation.

En fait, je pense qu’il est intéressant de réfléchir à un point de vue plutôt contraire. Que se passe-t-il si la vie à l’échelle de la planète finit plus fréquemment par se terminer d’elle-même que par se perpétuer d’elle-même? Il se pourrait que, à un niveau cellulaire ou à petite échelle, la vie soit en effet aussi persistante que l’on pourrait le penser. Une fois qu’il se déclenche en tant que phénomène autocatalytique, sélectif et évolutif, il fonctionne très bien dans un environnement localisé. Mais une fois qu’il occupe une planète entière – un domaine vraiment fini – la magie de l’homéostasie est beaucoup plus aléatoire. Il peut arriver que lorsque des retours à grande échelle et à l’échelle de la planète dus aux activités de la vie commencent à devenir importants, il existe des configurations plus instables que stables. Le petit diagramme en haut de cet article, et ci-dessous, représente les deux options, avec des flèches indiquant les «forces» de rétroaction. L’une niche une biosphère dans l’homéostasie mondiale, l’autre n’est stable que dans un sens et tombe d’une falaise roulante dans l’autre.

Pour dire un peu différemment. Il ne semble pas y avoir de garantie que la vie rendra toujours une planète plus adaptée à la vie. Cela pourrait en fait faire le contraire (et cette déclaration n’a pas besoin d’inclure des choses comme une espèce technologique détruisant son propre monde, elle pourrait aussi s’appliquer aux simples microbes). En fait, si la vie commence fréquemment mais se termine aussi souvent d’elle-même, nous pourrions constater que la majeure partie de l’univers est remplie de très jeunes biosphères (pas nécessairement uniquement sur de jeunes planètes) vacillant au bord de l’instabilité.

Deux scénarios: stabilité (gauche) et instabilité (droite). Crédit: C. Scharf 2020

