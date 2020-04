Bird Fossil Shared Earth avec T. Rex

Qui est ton super-héros préféré? Capitaine Marvel? Superman? Eh bien, dans une minute, vous pourriez juste changer votre réponse en … le Wonderchicken.

Annonceur: “Oui, le Wonderchicken: étrange visiteur de cette planète, un fossile de 67 millions d’années qui aide les chercheurs à reconstituer l’arbre généalogique des oiseaux.”

Un chasseur de fossiles amateur a déterré ce spécimen il y a 20 ans en Belgique. Mais ce n’était pas grand-chose à regarder – juste quelques roches brisées endommagées avec quelques os de membres qui sortaient. Autrement dit, jusqu’à ce que les chercheurs décident récemment de regarder à l’intérieur.

«Nous avons pris ces roches d’aspect peu prometteur et CT les a scannées. Et quand nous l’avons fait, nous avons été surpris de découvrir qu’à l’intérieur du rocher se trouvait un beau crâne d’oiseau presque complet et tridimensionnel préservé. » Le paléobiologiste Daniel Field, de l’Université de Cambridge au Royaume-Uni.

Le résultat a été si frappant qu’il a été facile de trouver un surnom pour cette espèce nouvellement découverte.

“La combinaison du choc et de la nature voluptueuse du fossile a donné le nom de Wonderchicken.”

Et le spécimen n’est pas seulement spécial à cause du crâne incroyablement préservé. Le Wonderchicken est en fait un record.

“Il s’agit donc en fait du plus ancien fossile jamais trouvé qui soit clairement représentatif du groupe d’oiseaux modernes.”

Le Wonderchicken a parcouru la Terre moins d’un million d’années avant l’impact des astéroïdes qui ont anéanti les dinosaures. En fait, cet oiseau d’environ 400 grammes – ou environ sept huitièmes de livre – aurait été un contemporain de nombreuses espèces de dinosaures les plus connues, comme Tyrannosaurus Rex et Triceratops.

Même si de grandes quantités d’histoire évolutive peuvent maintenant être déduites en étudiant les génomes des espèces vivantes, les fossiles comme celui-ci jouent toujours un rôle précieux. Par exemple, ils peuvent aider à déterminer la date des branches dans un arbre généalogique. Le Wonderchicken s’intègre dans l’arbre généalogique des oiseaux tout autour de la séparation entre les oiseaux ressemblant à des poulets et des oiseaux ressemblant à des canards. [Daniel J. Field et al, Late Cretaceous neornithine from Europe illuminates the origins of crown birds, in Nature]

«Les fossiles fournissent donc des informations irremplaçables pour les études évolutives, car ils fournissent la seule preuve directe que nous aurons jamais sur la façon dont l’évolution s’est réellement produite.

Et étant donné les détails incroyables de ce spécimen, l’équipe espère qu’il y a encore beaucoup à apprendre de cette volaille fossile.

“Je pense donc qu’il y a encore un certain nombre de mystères sur lesquels ce fossile va nous éclairer.”

—Adam Levy

(Le texte ci-dessus est une transcription de ce podcast)