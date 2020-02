“Birds of Prey”, le plus gros revenu en Amérique du Nord

LOS ANGELES (AP) – “Birds of Prey” a été le film le plus rentable ce week-end dans les cinémas en Amérique du Nord, bien que bien en deçà des attentes.

Le travail de DC Comics, une spin-off de la série Harley Quinn, a permis de récolter 33,3 millions de dollars, selon les estimations de l’industrie publiées dimanche.

“Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)”, produit par Warner Bros, arrive dans les salles de cinéma à un moment où sa star Margot Robbie est nominée pour un Oscar pour sa performance dans “Bombshell”.

Il devait lever environ 50 millions de dollars. Sur le plan international, un sort similaire s’est produit avec 48 millions de dollars sur 78 marchés.

“Bad Boys for Life” est arrivé deuxième, récoltant 12 millions d’euros lors de son quatrième week-end dans les couloirs. La comédie-action, avec Will Smith et Martin Lawrence, a reçu 336 millions à l’international.

“1917” est arrivé troisième avec 9 millions de dollars. Au total, il a accumulé 132,5 millions au niveau national et 287,4 millions au niveau international.

Chiffres au box-office au Canada et aux États-Unis, selon Comscore.

1. “Birds of Prey”, 33,3 millions de dollars (48 millions de dollars internationaux).

2. «Bad Boys for Life», 12 millions de dollars.

3. “1917”, 9 millions de dollars.

4. «Doolittle», 6,7 millions de dollars.

5. “Jumanji: The Next Level”, 5,5 millions de dollars.

6. “The Gentlemen”, 4,2 millions de dollars.

7. “Gretel & Hansel”, 3,5 millions de dollars.

8. «Knives Out», 2,4 millions de dollars.

9. «Petites femmes», 2,3 millions de dollars.

10. «Star Wars: The Rise of Skywalker», 2,2 millions de dollars.

Jake Coyle sur Twitter: http://twitter.com/jakecoyleAP