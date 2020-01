Blanca Fernández Ochoa et Mari Carmen Izquierdo, honorées par l’APDM | Sports

La skieuse Blanca Fernández Ochoa et la journaliste Mari Carmen Izquierdo, décédée en 2019, ont été honorées ce lundi au V gala de l’Association de la Presse Sportive de Madrid (APDM), dans lequel ont été décernés les personnages les plus marquants de l’année précédente. .

La soeur de Blanca, Lola, a décroché le prix avec des larmes aux yeux après être montée sur scène après avoir regardé une vidéo avec des images du champion d’Espagne. «C’est un honneur de recevoir le prix au nom de ma sœur. Elle était généreuse, sincère, très timide et très spéciale. Le meilleur prix que Blanca a reçu tout au long de sa carrière a été à la fin, ce sont ces échantillons d’affection et de respect que vous avez eu tous les médias et tout le monde », a-t-il déclaré.