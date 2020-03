Blood Ties: les chauves-souris vampires renforcent leur confiance pour devenir des amis du partage des aliments

Pour les chauves-souris vampires, la marque de la véritable amitié est de rompre le pain – euh, le sang – ensemble. Ces animaux ont besoin de leur nourriture liquide pour survivre, et ils en ont souvent besoin. Si l’on rate une tétée trois nuits de suite, il pourrait mourir de faim. Les créatures ont donc développé une manière conviviale de faire face: des chauves-souris bien nourries régurgitent parfois le sang directement dans la bouche de compagnons affamés. Ce sang peut ne pas être suffisant pour un repas complet, mais il permet au destinataire de vivre et de chasser un autre jour. Maintenant, de nouvelles recherches ont permis de découvrir comment les chauves-souris vampires forment ces liens intimes.

De nombreux parents d’animaux régurgitent de la nourriture pour leur progéniture, mais ce type de partage de nourriture entre des adultes non apparentés est presque inconnu dans le règne animal, explique l’écologiste comportemental de l’Ohio State University, Gerald G.Charter. Les biologistes se demandent depuis longtemps comment ces relations se forment en premier lieu et comment les chauves-souris vampires les maintiennent, en particulier parce que les animaux impliqués ne sont pas des parents. Certaines chauves-souris non apparentées voyagent ensemble depuis plus d’une décennie.

“Vous pourriez investir du temps et de l’énergie pour aider un partenaire, mais s’il ne coopère pas avec vous, votre situation pourrait être pire que si vous ne vous engagiez jamais du tout”, explique Carter. “Si vous êtes dans cette situation, quelle est la meilleure stratégie pour atténuer les risques?” Il est l’auteur principal d’une nouvelle étude sur la coopération de ces chauves-souris, publiée jeudi dans Current Biology.

Il y a environ deux décennies, les chercheurs ont avancé une hypothèse de comportement social animal appelée le modèle de «l’augmentation des enjeux». Il propose qu’une personne commence par faire de petits investissements à faible coût dans la relation. S’ils sont réciproques, l’animal dégénère progressivement en investissements plus importants et à plus haut risque. Si la relation ne se passe pas bien, elle essaie quelqu’un de nouveau. “Je pense que c’est une idée vraiment intuitive de la façon dont les individus formeraient des relations, mais cela n’a pas vraiment été testé correctement”, dit Carter.

Pour évaluer cette hypothèse, Carter et son équipe ont piégé environ 30 chauves-souris vampires sauvages de deux colonies différentes et indépendantes au Panama, puis ont introduit des paires de chauves-souris inconnues l’une dans l’autre au laboratoire. Certains animaux ont rapidement commencé à soigner l’étranger avec qui ils étaient en couple – juste un peu. Dans certaines paires, le toilettage a finalement cédé la place au partage de nourriture. Ce dernier était relativement rare, et il était toujours précédé par le toilettage, un investissement beaucoup moins coûteux. La quantité de soins a fortement augmenté dans les jours qui ont précédé le premier partage de nourriture, puis elle a plafonné par la suite. Les chercheurs disent que ces observations fournissent le premier support empirique pour l’hypothèse de l’augmentation des enjeux.

“[This] L’étude montre que la réciprocité n’est pas un calcul à froid de mésange pour tat mais repose finalement sur une confiance qui se construit au fil du temps », explique le primatologue Frans de Waal de l’Université Emory, qui n’était pas impliqué dans le nouveau document. «Cela fait partie d’une relation émotionnelle et étroite, comme le spéculent également les primates. Le toilettage chez les primates peut faire la même chose que chez les chauves-souris: préparer les relations pour les occasions où l’entraide est vraiment nécessaire. » Carter est d’accord, notant que même après le retour des chauves-souris dans la nature, beaucoup ont maintenu les relations qu’ils avaient initialement nées en captivité.

Carter suggère que ce type d’étude pourrait également aider les biologistes à mieux comprendre les relations humaines. “La qualité et la quantité des liens sociaux que vous avez avec les autres sont vraiment importantes pour votre santé, pour votre reproduction, pour votre survie”, dit-il. «Mais personne ne comprend vraiment comment vous obtenez des relations: combien vaut la chance? Quelle est la personnalité? C’est la prochaine frontière, je pense. »