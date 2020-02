Bloomberg a annoncé qu’il mettra fin à ses accords de confidentialité avec trois femmes si elles le souhaitent

L’ancien maire de New York et le candidat démocrate Michael Bloomberg ont décidé de donner sa permission pour cela, Si les femmes impliquées le souhaitent, les trois accords de confidentialité qu’elles ont signés pour les allégations de harcèlement sexuel ou d’inconduite présumées sont divulgués..

Bloomberg a ainsi réagi à l’avalanche de critiques qu’il a reçues lors du dernier débat de la primaire démocrate et a ordonné à son entreprise de faire en sorte qu’il le vende s’il devient président des États-Unis, alors qu’il le gère. Ne proposez pas d’accords de confidentialité dans ces cas liés aux plaintes de femmes pour harcèlement verbal ou physique, en plus de vous engager dans une batterie de mesures pour soutenir les femmes.

«J’ai demandé à l’entreprise de revoir son histoire et ils ont identifié 3 NDA (accords de confidentialité, pour son acronyme en anglais) que nous avons signés au cours des 30 dernières années avec des femmes pour répondre aux plaintes concernant les commentaires qu’elles ont dit avoir faites», a expliqué Bloomberg. dans une déclaration.

À cet égard, il a fait part de son intention que «Si l’un d’entre eux souhaite être libéré de son NDA afin de pouvoir parler de ces accusations, il doit contacter la société et il recevra l’autorisation“

«J’ai beaucoup réfléchi à ce sujet ces derniers jours et j’ai décidé que pendant que je dirige l’entreprise Nous n’offrirons pas d’accords de confidentialité pour résoudre les plaintes de harcèlement sexuel ou d’inconduite future»Dit Bloomberg après l’avalanche de critiques que le magnat de ses opposants démocrates avait eues lors du premier débat des primaires dans lesquelles il se trouvait.

Dans une tentative de réagir et de ne pas perdre sa bonne position dans les sondages, Bloomberg reconnaît que les accords de confidentialité, “en particulier lorsqu’ils sont utilisés dans le contexte de harcèlement sexuel et d’agression”, promouvoir une «culture du silence sur le lieu de travail et contribuer aux femmes qui ne se sentent pas en sécurité ni soutenues“

Dans une déclaration détaillée, Bloomberg s’engage à ce que «tous les chefs d’entreprise doivent reconnaître que notre culture d’entreprise est notre responsabilité et le leadership dans de bonnes politiques en milieu de travail doit venir de la direction“

«Je suis fier de Bloomberg LP, l’entreprise que nous avons bâtie. Mais comme tous les lieux de travail, nous devons toujours chercher à nous améliorer. Nous avons une équipe de ressources humaines qui a toujours travaillé à l’avant-garde des industries à la recherche des meilleures pratiques», A-t-il dit.

«Je leur ai demandé de consulter des experts, comme je l’ai fait ces derniers jours, et que Revoir et modifier nos politiques si nécessaire en ce qui concerne l’égalité de rémunération et de promotion, le harcèlement sexuel et la discrimination, et d’autres outils juridiques qui empêchent le changement culturel», A ajouté le candidat démocrate.

Bloomberg veut maintenant que son entreprise soit un «modèle pour les femmes qui recherchent des opportunités et du soutien dans leur carrière».

«Lorsque nous soutenons les femmes sur le lieu de travail, nous promouvons non seulement leurs propres sentiments, mais nous les aidons ainsi que leurs familles à travers les États-Unis à mieux vivre grâce à des salaires plus élevés (…). En tant que président, je travaillerai pour faire passer la loi à entendre au Congrès, qui légiférera ces changements nécessaires dans la loi fédérale”Il a promis.

Il en a également profité pour s’assurer que soutenir les propositions législatives qui augmentent l’équité des femmes sur le lieu de travail, y compris la garantie de 12 semaines de congé familial payé et l’augmentation du salaire minimum à 15 $ de l’heure.

“Lorsque nous partageons un respect mutuel et traitons tous nos collègues comme nous aimerions être traités, nous faisons tous de notre mieux. C’est quelque chose que Donald Trump ne comprend pas; pas quand il dirigeait son entreprise, et pas maintenant quand il dirige imprudemment notre pays Je serai une dirigeante à laquelle les femmes peuvent faire confiance », a-t-il souligné.