Bloomberg se retire de la primaire démocrate et soutient Joe Biden | Monde

L’homme d’affaires milliardaire Michael Bloomberg a annoncé mercredi son retrait des élections démocratiques après des résultats médiocres obtenus hier dans les soi-disant supermarchés, où l’aspirant au centre, l’ancien vice-président américain, est réapparu avec force. Joe Biden, qu’il soutiendra.

“Il y a trois mois, je suis entré dans la course présidentielle pour vaincre (le président américain) Donald Trump. Aujourd’hui, je quitte la course pour la même raison; pour vaincre Donald Trump”, a-t-il déclaré dans un communiqué dans lequel il soulignait que “Il est clair que le candidat (optimal) est mon ami et grand américain, Joe Biden.