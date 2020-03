BMW développe une hélice à hydrogène de 374 ch, qui pourrait être le quatrième pilier du portefeuille de moteurs de la marque | Moteur

La technologie des piles à combustible à hydrogène pourrait devenir, à long terme, le quatrième pilier du portefeuille de moteurs Groupe BMW, qui y travaille depuis 2013 avec les Japonais Groupe Toyota.

Le consortium automobile allemand formé par BMW et Mini garantit que, bien qu’il ne doute pas du potentiel des piles à combustible, ce sera “un certain temps” jusqu’à ce que vous offriez à vos clients un véhicule à hydrogène car il doit être à un prix compétitif et disposer d’une infrastructure de recharge suffisante.

Pendant ce temps, BMW développe le groupe motopropulseur de la BMW iHydrogen Suivant, dont le système de pile à combustible génère jusqu’à 170 ch de l’énergie électrique provenant de la réaction chimique entre l’hydrogène et l’oxygène dans l’environnement.

À ces CV, nous devons ajouter le eDrive Drive Set cinquième génération qui fera ses débuts la version 100% électrique du X3 (appelé BMW iX3 et avec 286 HP).

La BMW iHydrogen Next peut générer jusqu’à 275 KW (374 HP)

La puissance totale Le système est de 374 ch, avec lequel BMW garantit qu’il fournit la conduite typique pour laquelle BMW est reconnu.

La BMW iHydrogen Next équipe un convertisseur électrique Situé en dessous de la pile à combustible qui adapte le niveau de tension à celui de l’entraînement électrique et de la batterie, qui est alimenté par l’énergie de freinage et l’énergie de la pile à combustible.

De plus, le véhicule monte un paire de réservoirs de 700 bar ils peuvent contenir six kilogrammes d’hydrogène, qui garantit une “longue” autonomie “quelles que soient les conditions météorologiques”, selon le vice-président de la technologie et des véhicules à pile à combustible à hydrogène du BMW Group, Jürgen Guldner.

Concernant le ravitaillement en hydrogène, Guldner veille à ce que cela prenne entre trois et quatre minutes.

Le BMW X5 sera le modèle qui le testera et pourrait être en vente dans la seconde moitié de cette décennie

Le nouveau groupe motopropulseur électrique à pile à combustible à hydrogène BMW iHydrogen Next sera testé dans une petite série de véhicules en fonction des BMW X5 et que la marque espère présenter en 2022.

Selon les conditions et les exigences du marché mondial, la première BMW à hydrogène pourrait arriver dans le deuxième moitié de cette décennie.

Le BMW Group travaille avec Toyota Motor depuis 2013 dans un système de propulsion à pile à combustible évolutif et des composants modulaires pour véhicules à hydrogène.

Ces cellules communes seront montées sur la BMW iHydrogen Next avec une pile de cellules et un système général développé par le BMW Group.

Le groupe automobile allemand et japonais est membre du Conseil de l’hydrogène, qui compte plus de 80 membres depuis 2017.