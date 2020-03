“Boca champion, hell”: l’histoire exultante de Daniel Mollo dans un nouveau titre Xeneize

La Super League argentine avait une définition vibrante, car le dernier jour, les deux équipes les plus populaires du pays sont arrivées avec des possibilités mathématiques d’être championnes. D’une part, River, qui commandait les actions avec 46 unités, a visité l’Atlético Tucumán; de l’autre, Boca (45 points) a reçu la Gymnastique et Escrime La Plata de Diego Armando Maradona.

Celui qui n’a pas vécu la rencontre comme un autre était Daniel Mollo, le partisan rapporteur de la campagne xeneize qui est généralement connu pour ses célébrations et débordements effusifs lorsqu’il s’agit de raconter les soirées du club de La Ribera.

Tout au long du jeu, il a maintenu une connexion constante avec les studios centraux, où il a consulté les principales nouvelles de ce qui se passait dans le Monumental José Fierro. Tout a commencé avec joie, grâce au chef de Javier Toledo qui a mené la situation à un bris d’égalité virtuel. Cependant, quelques minutes plus tard, Matías Suárez a semblé niveler les actions à Tucumán.

Avec ce résultat, l’équipe bleue et or a été obligée de s’imposer devant un loup qui doit être ajouté pour rester dans la plus haute catégorie du football argentin. «La nuit de Maradona, de Riquelme .., la troisième idole de Boca manquait. Black Tevez avait disparu. Carlitos Tevez, l’enfer. Carlitos Tevez donne le titre à Boca », Mollo a décrit en pleine célébration pour les deux Apache.

Après quelques minutes d’anxiété, où l’oreille était plus sur ce qui se passait avec River que dans la Bombonera, la joie était pleine pour les supporters de xeneizes. «Merci, mon cher, de m’avoir fait Boca. Boca est la meilleure au monde. Champion bouche, baise», A-t-il dit avec euphorie.

“Nous n’avons jamais pensé vivre cela, une main à la fois … Dieu merci, merci, vieille dame, vous célébrez dans le ciel”, a envoyé Mollo avec émotion, tandis que plusieurs de ses collaborateurs ont lancé des explosions aériennes visant son rival classique.