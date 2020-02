Boca gagne lors de sa visite au centre de Cordoue à Santiago del Estero et ne perd pas la trace de River

La bouche ce soir, il a un autre test difficile pour son objectif de se battre pour le titre du Super liguequand je visite Cordoue centraledans Santiago del Estero, dans un match correspondant à la 20e date du concours. Le match se joue au stade Alfredo Terrera, avec l’arbitrage de Facundo Tello et la télévision de Fox Sports Premium.

Devant un chemin de fer qui a misé sur la pression prolongée pour étouffer la visite, Boca a ouvert le jeu rapidement. Après 3 minutes, Marcelo Meli a eu tort dans une passe arrière et a involontairement laissé la main à la main Carlos Tevez, qui a gambeteó le gardien Rodriguez et défini avec l’arc vide. À partir de là, le pressage local s’est intensifié, ce qui l’a amené à générer des opportunités de but, mais en même temps, il a laissé de grands espaces entre les lignes pour le manque de coordination de ses hommes, quelque chose qu’il paierait plus tard.

À 13 minutes, Herrera a battu les centrales et Miracco, avec Andrada au loin, a botté la barre transversale. Et à 17 ans, le gardien retourné a dévié un tir difficile de Gervasio Núñez.

Mais contre Xeneize, il continuait de s’inquiéter. Et à 26 ′ Franco Soldano a bénéficié d’un rebond, contrôlé dans la zone et défini avec expertise: 2-0.

À 35 ans, Boca a pu finir de casser le match: Le centre de Fabra a frappé le bras étendu de Quilez, Carlo Tevez a repris le penalty, mais le Russe Rodriguez a couvert le tir à sa droite.

La visite du casting de xeneize – la première en 50 ans – a provoqué une révolution dans les terres de Santiago: les dirigeants de Chemin de fer Ils ont dû avancer jusqu’à jeudi soir l’ouverture des fenêtres pour vendre les billets, qui se sont finalement vendus, car il y avait des fans qui faisaient la queue depuis hier soir.

L’ensemble de la rive, qui a 36 points et est La seule escorte de River, qui mène avec 42, sautez sur le terrain après le triomphe du millionnaire de 1 à 0 a Banfield dans le Monumental.

Pour jouer le jeu dans ce temps fervent et avec cette pression, le directeur technique Miguel Russo prépare une équipe avec une seule variante par rapport à celle imposée Atlético Tucumán (2-0) dans la Bombonera dernière date.

Le retour à l’arc de Esteban Andrada, complètement remis d’une entorse au genou, qui défendra à nouveau la clôture de Boca au lieu de Marcos Diaz, quelqu’un qui a vécu de très bons retours.

Quant à Nicolás Capaldo, qui est revenu après avoir obtenu le Pré-olympique avec la Sélection Sub 23, a été salué par Russo, bien que dans ce jeu ce ne sera pas du jeu. «Nous attendions Capaldo. Nous voulons que vous ayez une place. Les joueurs multifonctionnels sont très importants», A expliqué l’entraîneur lors de la conférence de presse de ce vendredi.

Un autre joueur de football récupéré d’une blessure est Mauro Zaratemais Franco Soldano Il restera l’avant-centre de son objectif le jour dernier.

De son côté, l’ensemble Railroad (24) est issu de l’obtention d’une victoire clé sur Aldovisi en tant que visiteur (2-0), ce qui signifiait trois points d’or dans sa lutte pour la permanence.

Maintenant, face au choc capital avec La bouche, l’entraîneur Gustavo Coleoni fait des variantes dans les essais, mais en cachant toujours l’équipe de départ.

Pour l’instant, en défense Matías Nani serait le remplacement de la suspension Francisco Manenti, tandis que Gervasio Nunez, qui a purgé la peine d’une date, est en mesure de revenir.

Cependant, le retour du Yacaré semble soumis à la récupération du buteur Jonathan Herrera, qui entraîne une gêne à la cheville droite.

Pendant ce temps, le Sapito Coleoni pourrait arranger ça Cristian Diaz entrer dans l’entrejeu par Cristal Franc, pensant couper le circuit du jeu rival avec une aliénation plus combative.

Cordoue centrale: Diego Rodríguez; Ismael Quílez, Hugo Vera Oviedo, Matías Nani et Jonathan Bay; Lisandro Alzugaray, Marcelo Meli, Cristian Vega et Gervasio Núñez; Jonathan Herrera et Nicolás Miracco. DT: Gustavo Coleoni.

La bouche: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra; Eduardo Salvio, Jorman Campuzano, Guillermo Fernández, Sebastián Villa; Carlos Tevez et Franco Soldano. DT: Miguel Russo.

Stade: Alfredo Terrera (Santiago del Estero).