Boca Juniors atteint River Plate au sommet de la Liga Argentine après une victoire

BUENOS AIRES, 28 février (.) – Boca Juniors a frappé vendredi 4-0 en tant que visiteur du Colon de Santa Fe et a atteint le sommet de la ligue de football argentine River Plate, qui jouera son avant-dernier match contre samedi à la défense et à la justice.

Avec la victoire, Boca a atteint 45 points au classement, le même montant que River a avec un match de moins. Sans aucune chance d’atteindre le titre, Argentinos Juniors et Racing Club de Avellaneda occupent les troisième et quatrième places avec 36 unités.

“Nous voulions combattre le championnat jusqu’à la fin et avec ce triomphe, nous l’avons obtenu”, a déclaré Ramón Ábila à la télévision locale.

Boca a ouvert le score à 56 minutes grâce à Guillermo Fernández, tandis qu’Eduardo Salvio, le vétéran Carlos Tevez et Ábila ont complété le score à 73, 75 et 85 minutes, respectivement.

“Pour la deuxième mi-temps, nous avons changé d’attitude, cela a été remarqué et nous avons pu gagner le match”, a déclaré le Colombien Frank Fabra après le match.

Plus tôt, l’actuel champion du Racing Club d’Avellaneda et les Old Boys de Rosario de Newell ont fait match nul 1-1 avec des buts de Leonel Miranda et Sebastián Palacios, respectivement.

“Nous avons fait encore plus de mérite pour prendre les trois points, mais devant nous, nous avions un rival d’une grande hiérarchie et cela a soulevé un match difficile”, a déclaré l’entraîneur du Racing Sebastian Beccacece.

Samedi, en plus de River-Defense, les matchs entre Gymnastique et Escrime La Plata-Atlético Tucumán, Central Córdoba-Banfield et Godoy Cruz-Unión de Santa Fe seront joués.

Dimanche, les matchs entre Aldosivi-San Lorenzo, Lanús-Students de La Plata, Rosario Central-Arsenal de Sarandí et Vélez Sarsfield-Argentinos Juniors seront joués.

La journée s’achèvera lundi lorsque Patronato affrontera Talleres de Córdoba et Huracán affrontera Independiente.

