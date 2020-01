Boeing subit sa première année de pertes en deux décennies à cause du 737 Max | Économie

Le géant américain de l’aéronautique Boeing a subi sa première année de pertes en plus de deux décennies en 2019, reflétant les «moments difficiles» qu’il traverse, selon les dires de ses dirigeants, depuis deux accidents de son avion 737 Max contraint de paralyser la flotte en tout le monde.

Boeing a clôturé l’année dernière avec des pertes de 636 millions de dollars – un fort contraste avec les bénéfices de plus de 10000 millions qu’elle a obtenus en 2018 – et une baisse de 24% du chiffre d’affaires annuel, qui s’établit à 76559 millions, fruit de la rupture dans les livraisons et la production qui était son modèle vedette.