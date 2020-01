Bolívar laisse la marque des matches avec 69 buts marqués en Bolivie | Réseaux sociaux sportifs

Bolívar de La Paz a laissé en 69 la marque de jeux continus dans lesquels il a marqué des buts, une séquence de buts dans le football bolivien qui s’est terminée ce mercredi après une chute de 1-0 contre le Royal Pari, de l’Espagnol Miguel Angel Portugal, dans le troisième Jour d’ouverture du tournoi.

À la fin de la réunion, l’expert bolivien des statistiques du football, Víctor Quispe, a déclaré sur Twitter que c’était la première fois “en un an et quatre mois que Bolívar ne marquait pas de but dans un match de football”.