Bolivie.- Áñez décrit les incidents de la semaine dernière à El Alto comme des “crises de colère” pour la mort de Senkata

MADRID, 9 mars (PRESSE EUROPE) –

La présidente par intérim autoproclamée de Bolivie, Jeanine Áñez, a décrit ce dimanche comme des “crises de colère” les derniers incidents survenus à El Alto la semaine dernière, lorsque la police a dispersé avec des gaz lacrymogènes les personnes qui protestaient contre la direction qu’elles ont exercée. autorités et forces de sécurité lors des manifestations de novembre dernier contre le départ d’Evo Morales du gouvernement et au cours desquelles onze personnes sont mortes à Senkata.

“Toutes ces crises de colère qu’ils peuvent faire à El Alto ne vont pas nous repousser”, a déclaré Áñez à La Paz lors d’une campagne de sa candidature Ensemble pour les prochaines élections générales du 3 mai, au cours desquelles il commencera comme troisième force politique en intention de voter, selon les derniers sondages, qui à leur tour favorisent le Mouvement du socialisme (MAS).

À l’occasion des célébrations du 35e anniversaire de la ville d’El Alto organisées par les autorités, des proches des victimes de la petite ville de Senkata se sont rendus jeudi aux portes du Sénat pour protester contre la répression de cette mobilisation en novembre. de 2019 et cela signifiait la mort de onze personnes.

Au cri de “meurtrier”, Áñez a été accueillie avec insultes et une pluie d’ordures lorsqu’elle a quitté un événement pour le 35e anniversaire d’El Alto célébré à la mairie. Les manifestants ont également fait exploser un artefact qui a endommagé des voitures officielles.

Quelques heures plus tôt, les sénateurs des forces conservatrices n’étaient pas convaincus par les manifestants, de sorte que la plénière a dû être suspendue et la suivante déplacée à La Paz pour des raisons de sécurité. Dans les deux épisodes, la police a lancé des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants.

“Nous avons perdu la peur des imposteurs, ils ne nous intimident pas”, a souligné Áñez lors de sa campagne, comme l’a rapporté le journal bolivien ‘Duty’.

Au cours de la même période, et coïncidant avec la célébration de la Journée de la femme, la présidente intérimaire autoproclamée a proclamé que sous sa direction, elle serait confrontée à des féminicides et qu’elle serait “la pire nouvelle pour les violeurs et les meurtriers”.

“Je suis peut-être une bonne nouvelle pour les femmes, mais je serai la pire pour les violeurs, pour les meurtriers, pour les féminicides, pour les frappeuses”, a-t-il déclaré.

À Senkata, une petite ville d’El Alto, il y a eu onze morts et plus de 40 blessés après que la police et l’armée l’aient entreprise avec les partisans de Maduro qui se sont retranchés dans les zones entourant l’usine bolivienne du champ pétrolifère fiscal ( YPFB).

Face à la vague de protestations, le gouvernement intérimaire a décidé de publier un décret qui exempterait les militaires qui ont participé à la répression des manifestations de toute responsabilité pénale s’ils mettaient fin aux manifestations, bien qu’ils aient dû reculer après les plaintes. qui a eu lieu à l’intérieur et à l’extérieur du pays.