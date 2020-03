Bolivie.- Áñez rétablit le ministre de la Défense de la Bolivie au pouvoir un jour après sa révocation

MADRID, 10 mars (EUROPA PRESS) –

La présidente par intérim autoproclamée de Bolivie, Jeanine Áñez, a rétabli ce mardi à son poste le ministre de la Défense, Luis Fernando López, bien qu’elle l’ait limogé lundi, conformément à la décision adoptée la semaine dernière par le Congrès, qui Il a reproché le rôle des militaires dans la crise politique.

L’Assemblée législative, contrôlée par le Mouvement pour le socialisme (MAS) de l’ancien président Evo Morales, a censuré López vendredi dernier pour deux questions: la demande que les Forces armées ont faite au chef indigène de démissionner en novembre 2019 et la répression des les protestations contre son départ du pouvoir en janvier 2020.

Áñez a résisté pour se conformer à la décision du Congrès pendant le week-end, mais finalement, lundi, il a publié un décret exécutif par lequel “la nomination du citoyen Luis Fernando López comme ministre est laissée sans effet”.

Cependant, à peine 24 heures plus tard, Áñez a reconduit López au poste de ministre de la Défense, dans une manœuvre politique qui lui permet de le maintenir en fonction tout en se conformant à la décision de l’Assemblée législative.

“Pourquoi veulent-ils renvoyer le ministre López? Parce qu’il a travaillé et a montré que sa loyauté est attachée à la démocratie”, a déclaré Áñez lors de l’inauguration de López, qui a été célébrée ce mardi au Palais brûlé.

En outre, le président bolivien a accusé “un secteur du MAS” de concevoir “une stratégie qui cherche à devenir ingouvernable” de la nation andine, selon le journal local ‘El Debe’.

Morales a démissionné le 10 novembre après que l’Organisation des États américains (OEA) a détecté des “irrégularités” lors des élections présidentielles du 20 octobre. Plus de 30 personnes sont décédées des affrontements entre partisans et détracteurs du chef indigène et avec les forces de sécurité.

La Bolivie aspire à surmonter la crise politique avec les élections générales du 3 mai, auxquelles Áñez sera en compétition pour rester au pouvoir, bien que Morales ne pourra pas participer parce que les autorités électorales l’ont empêché de vivre à l’étranger. Il est actuellement réfugié en Argentine.