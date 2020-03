Bolivie – Arce reste le favori pour remporter les élections présidentielles boliviennes, selon le dernier sondage

MADRID, 16 mars (EUROPA PRESS) –

L’ancien ministre de l’économie Luis Arce, du Mouvement pour le socialisme (MAS) de l’ancien président Evo Morales, reste le favori pour remporter les élections présidentielles du 3 mai en Bolivie, selon un nouveau sondage connu depuis quelques heures. .

L’enquête nationale sur Ciesmori, recueillie par le journal bolivien “La Razón”, Arce gagnerait avec 33,3% des voix, à une grande distance de l’ancien président Carlos Mesa (Citizen Community) et de l’actuelle présidente, Jeanine Áñez, de Juntos, avec 18,3 et 16,9, respectivement.

Vient ensuite le chef civique Luis Fernando Camacho, de Creemos, avec 7,1% des voix. Derrière, Chi Hyun Chung, du Front For Victory, avec un 3.8; Feliciano Mamani, du Parti d’action nationale, avec un 1,9; et l’ancien président Jorge «Tuto» Quiroga, de Libre 21, avec 1,7%.

Cette enquête, réalisée entre le 5 et le 11 mars auprès de 2 243 personnes avec une marge d’erreur de deux points de pourcentage, maintient le classement électoral de celui connu le 16 février, le premier à être publié.

Avec les élections du 3 mai, la Bolivie aspire à surmonter la crise politique déclenchée par les «irrégularités» détectées par l’Organisation des États américains (OEA) lors des élections présidentielles du 20 octobre.

Morales, désormais réfugié en Argentine, a démissionné et plus de 30 personnes sont décédées des affrontements entre partisans et détracteurs du chef indigène et avec les forces de sécurité.