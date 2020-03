Bolivie – García Linera exprime sa crainte que les “comploteurs du coup d’État” ne volent la victoire au MAS lors des élections du 3 mai

Il dit que «l’émeute» contre Morales était une «vengeance contre les Indiens qui ont osé rivaliser»

MADRID, 4 mars (EUROPA PRESS) –

L’ancien vice-président bolivien Álvaro García Linera a exprimé mercredi sa crainte que le “coup d’Etat” ne vole la victoire au Mouvement pour le socialisme (MAS) d’Evo Morales lors des élections prévues le 3 mai prochain dans le pays.

Dans un acte qui s’est tenu au siège du syndicat UGT à Madrid, l’ancien numéro deux du président s’est dit “modérément optimiste” et a déclaré “qu’il n’est pas inquiet s’ils gagnent mais le fait qu’ils sont autorisés à gagner”. “Ce sont des gens sans limite morale dans leurs actions, mais nous sommes un projet avec plus à offrir à la Bolivie”, a-t-il déclaré.

García Linera, qui a dit que Morales était très clair sur ce qu’il fallait faire lorsque “les forces armées et la police se sont mutinées et ont demandé sa démission”, a-t-il dit “il y avait une possibilité de résistance mais le coût était trop élevé”. “Quel est le coût de faire face à des mitraillettes et des chars? Combien de morts? Aucune victoire électorale ne vaut le sang des Boliviens et que Morales l’a vu clairement”, a-t-il déclaré.

Ainsi, il a souligné qu’il n’y avait pas de procès ouvert pour la “mort de 35 Boliviens” car pour le gouvernement de la présidente par intérim autoproclamée, Jeanine Áñez, “les peuples autochtones ne sont pas des êtres humains, ce sont des bêtes”.

Pour le dirigeant bolivien, l’émeute contre l’ancien président était une “révolte de la haine, une vengeance contre ceux qui osaient rivaliser, contre les Indiens qui les ont défiés et ont osé chercher de nouvelles opportunités”.

“C’est en phase avec les grandes puissances internationales, car il faut limiter un modèle de société qui fonctionne”, a-t-il dit avant de souligner que le MAS avait réussi à mettre en place un modèle “dangereux” pour “certaines puissances”. externe. “

En ce sens, il a averti que le modèle de “justice populiste, socialiste, post-libéraliste, socialement égalitaire et large” réalisé par le gouvernement Morales “constitue une menace pour beaucoup”.

Cependant, il a préféré qualifier la crise politique que vit la Bolivie depuis les dernières élections du 20 octobre de “triste et douloureux virage”, s’inscrivant dans un long processus qui a été qualifié d ‘”émancipation des humble. ” “Je suis convaincu que tôt ou tard nous reviendrons”, a-t-il déclaré.

Peu avant l’événement, des dizaines de partisans de García Linera et Morales ont exprimé leur soutien aux présidents, qui résident actuellement en dehors de la Bolivie. Dans le cri de “Evo, mon ami, le peuple est avec vous” et “le président de Lucho” – faisant référence au candidat du MAS, Luis Arce – ont tourbillonné aux portes de l’immeuble avant de demander justice pour “les frères boliviens” . “Que la droite fasciste meure”, ont-ils souligné avant d’appeler Áñez “raciste” et “coup d’Etat”.

Une fois à l’intérieur, avec des drapeaux de wiphala et des affiches en soutien au MAS, ils ont applaudi Linera. “Vive l’État plurinational de Bolivie!”, Ont-ils applaudi avant leur arrivée. L’ancien vice-président, pour sa part, a été clair en disant que s’il était resté au Palais brûlé, Morales aurait subi le même sort que l’ancien président Gualberto Villarroel, qui a été lynché par une foule en 1946.

“Tel est le mépris qu’ils ressentent envers ceux qui viennent de la ville, qui avaient lynché Evo”, a-t-il ajouté avant de dénoncer un plan de persécution et de menaces contre tous ceux qui ont tenté de l’aider qui fut le premier président indigène du pays.

“Ils sont dans des processeurs de prison, des managers et des avocats qui ont tenté de le défendre, certains uniquement pour avoir une photocopie de la carte du président. C’est fou, c’est un mépris”, a-t-il déploré.

Concernant les élections, García Linera a déclaré avec sarcasme que “les sondages sont publiés avec rage parce que le parti auquel les comploteurs du coup d’État sont apparus de force apparaît avec 33% des voix, alors qu’ils n’ont que 15% des supports “.

ZAPATERO DEMANDE À L’OEA DE CLARIFIER SON RAPPORT SUR LA FRAUDE ÉLECTORALE

L’ancien président du gouvernement José Luis Rodríguez Zapatero a profité de l’occasion pour exprimer dans une lettre son soutien à Morales et Linera, qu’il a félicité pour “changer la Bolivie ensemble”.

En outre, il a demandé à l’Organisation des États américains (OEA) de clarifier le rapport sur la fraude électorale dans le pays d’Amérique latine après la publication du rapport controversé du Center for Research in Economics and Politics (CEPR), qui indique qu’il n’y a aucun “indice” soupçonner que des irrégularités ont été commises.

“La communauté internationale doit demander des éclaircissements sur les résultats et le rapport de l’OEA. C’est l’obligation de la communauté internationale d’exiger que les prochaines élections soient libres”, a-t-il dit. Avec ces élections, la Bolivie espère enfin régler la crise politique, qui a déclenché une forte vague de protestations et d’affrontements.

Sur la démission de Morales et son départ du pays début novembre, il a défendu la décision prise par le dirigeant d’alors: “Evo a dû renoncer à sa présidence légitime pour éviter un conflit fratricide entre compatriotes, afin que le pays ne tombe pas dans l’abîme en l’absence de loyauté de ceux qui devraient être fidèles. “

Zapatero a condamné, à son tour, “la haine, le racisme, la colère et les persécutions injustes” dans le cadre de la crise bolivienne et a appelé à “défendre la paix”.