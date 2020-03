Bolivie.- García Linera voit dans le “coup d’État” une manière “d’exorciser le processus d’égalité sociale” en Bolivie

Alerte que la “logique fasciste” est toujours vivante et accuse certains gouvernements d’utiliser la “violence d’État”

MADRID, 4 mars (EUROPA PRESS) –

L’ancien vice-président de la Bolivie Álvaro García Linera a déclaré mercredi que le “coup d’État” perpétré dans le pays à la suite des élections du 20 octobre représente un moyen “d’exorciser le processus d’égalité sociale” promu par le Mouvement pour le socialisme. (MAS) par Evo Morales.

Lors d’un événement organisé par l’Université Complutense de Madrid, le dirigeant bolivien a averti que la “logique fasciste” est toujours vivante et a fait en sorte que lorsque Jeanine Áñez est arrivée au pouvoir, la wiphala (drapeau indigène) a été brûlée “parce qu’elle représente l’égalité” entre la classe moyenne traditionnelle et celle qui a réussi à “sortir de la pauvreté ou de l’extrême pauvreté”.

García Linera, qui place le racisme, l’intolérance et la violence au centre de la crise bolivienne, qu’il considère comme “des objets du soi-disant néo-fascisme”, a déploré qu’on le voit chez les “Indiens et les pauvres, chez les migrants et les étrangers”, le sujet coupable de la condition sociale “.

“Lorsque le coup d’État se produit, un général place le gang présidentiel (à Áñez) et la première chose qui entre est la Bible. La Bible est de rejeter les sauvages, qui sont censés sans âme, comme au siècle XV De plus, la wiphala est brûlée parce qu’ils tentent d’exorciser le processus d’égalité », a-t-il dit avant de préciser que« la résurgence des comportements néo-fascistes est une réponse à ces mécanismes ».

Pour celui qui était «numéro deux» de Morales, le problème «a tendance à se produire dans le monde entier alors que les classes moyennes stagnent et que la richesse tombe entre quelques mains». “La classe moyenne encouragera la haine comme moyen de comprendre l’injustice parce qu’elle se sent lésée”, a-t-il expliqué. Comme il l’a dit, “la sortie fascistoïde est à son tour un échec de la gauche”, à qui il a été conseillé de trouver un outil d’articulation et d’inclusion entre la nouvelle et l’ancienne classe moyenne.

Ainsi, il a précisé que le fascisme ne prend pas la même forme que dans les années 30 et 40, mais utilise “des institutions représentatives ou des appels aux États d’exception et le recours à la violence d’État”. Sur ces mots, García Linera a fait une allusion rapide aux crises politiques et aux fortes manifestations enregistrées en 2019 dans des pays d’Amérique latine comme le Chili, le Nicaragua, l’Équateur ou le Pérou et a souligné que la “capacité de mobilisation collective n’est pas l’héritage de la gauche” “.

“C’est aussi une possibilité d’action des secteurs néo-fascistes”, a-t-il déclaré à propos des protestations et des affrontements entre partisans et détracteurs de Morales qui ont eu lieu après les élections en Bolivie, situation qui a conduit, un mois plus tard à peine, lors de la démission du chef du cocalero et de son départ ultérieur du pays.

García Linera, qui est considéré comme “vice-président en exil” et ne peut se présenter aux élections prévues pour le 3 mai prochain, a précisé que le cas latino-américain montre l’intérêt de l’élite à “protéger ses privilèges” et la peur qu’elle ressent devant la possibilité “de perdre son statut”.

“La Bolivie est une société essentiellement indigène et les processus d’égalité sociale ont des coûts sociaux. (…) Les classes moyennes traditionnelles sont confrontées à une autre classe moyenne qui n’a pas les mêmes traditions, ni habitudes culturelles”, a-t-il déclaré avant de mettre en garde. que la situation a “paralysé” et a provoqué une vague de violence. “C’est une intolérance basée principalement sur le racisme”, a-t-il déclaré.

S’agissant des réalisations du gouvernement Morales, l’ancien vice-président, qui est resté incarcéré pendant cinq ans après avoir été accusé “d’insurrection et de terrorisme”, a tenu à souligner que le MAS a réussi à soustraire 30% de la population bolivienne à la pauvreté et à l’extrême pauvreté. “Ils étaient essentiellement des indigènes et des enfants de paysans, ce qui donne lieu à une mobilité sociale et à la formation d’une nouvelle classe moyenne”, ce qui, comme il l’a souligné, dérange beaucoup.