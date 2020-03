Bolivie.- La Bolivie remplace l’ancien système de transmission des résultats électoraux pour les nouvelles élections

MADRID, 10 mars (EUROPA PRESS) –

Le Tribunal suprême électoral (TSE) de Bolivie a annoncé mardi que, face aux élections législatives du 3 mai, il remplacerait l’ancien système de transmission des résultats électoraux préliminaires (TREP), à l’origine de la crise politique, par un Nouvelle diffusion des résultats préliminaires (DIREPRE).

“Le Tribunal électoral suprême (TSE) renforcera la transparence et la fiabilité du processus électoral le dimanche 3 mai, grâce à l’exécution du projet de diffusion des résultats préliminaires (DIREPRE), qui remplacera le TREP utilisé en 2019”, a-t-il annoncé dans un communiqué. .

Le TSE a expliqué que “DIREPRE diffusera les résultats des bureaux de vote”, donc “ce sera un outil précieux pour les acteurs politiques et les citoyens d’avoir des informations agiles sur l’évolution des résultats des candidatures” élections présidentielles le même jour “.

Cependant, il a précisé que “les données DIREPRE ne sont pas juridiquement contraignantes”, soulignant que le calcul officiel continuera à être “l’instance de validation des procès-verbaux d’examen et de proclamation des résultats”.

Le TSE a expliqué que le DIREPRE fournira des informations beaucoup plus rapides car “il fonctionne à partir des photographies des procès-verbaux envoyés par les bureaux de vote”, alors que le calcul officiel est “plus retardé car il nécessite que le Tribunal Electoral Départemental (TED) avoir l’acte physiquement pour déterminer sa validité. “

Les autorités électorales ont indiqué que DIREPRE propose “quatre innovations pour renforcer sa sécurité et sa transparence” par rapport à l’ancien TREP, qui est un nouveau programme informatique développé par la société britannique Reckon; que “le TSE aura la pleine administration de DIREPRE”; la “diffusion constante des résultats en temps réel”; et “diffusion ininterrompue des données”.

Le TREP est à l’origine de la crise politique en Bolivie car, après avoir terminé la journée électorale du 20 octobre, il a été suspendu pendant des heures, ce qui ne s’était jamais produit auparavant, et lorsqu’il a repris la transmission des résultats électoraux, la tendance s’était inversée , passant d’un éventuel second tour entre les présidents d’alors, Evo Morales, et le chef de l’opposition Carlos Mesa à la réélection directe du chef indigène.

Mesa et les autres candidats de l’opposition ont dénoncé une “gigantesque fraude” et le gouvernement Morales a convenu que l’Organisation des États américains (OEA) avait procédé à un audit des élections présidentielles qui avait confirmé des “irrégularités”.

Morales, désormais réfugié en Argentine, a démissionné et plus de 30 personnes sont mortes dans des affrontements entre partisans et détracteurs du chef indigène et avec les forces de sécurité.

La Bolivie aspire à surmonter la crise politique lors des élections générales prévues le 3 mai, auxquelles Morales, qui avait l’intention de participer en tant que candidat au Sénat de Cochabamba, ne pourra pas participer car le TSE l’a empêché de résider à l’étranger.