Bolivie.- L’ancien président bolivien Carlos Mesa prévient que la “fraude” peut revenir avec Áñez

MADRID, 4 mars (EUROPA PRESS) –

La candidate à la présidence de la Bolivie par la coalition des citoyens de la Communauté (CC) et l’ancien président Carlos Mesa (2003-2005) a critiqué mardi l’utilisation frauduleuse présumée que la présidente par intérim autoproclamée Jeanine Áñez utiliserait des ressources de l’État pour sa campagne électorale. et a averti que sous son mandat, il pourrait se reproduire des situations de “fraude” politique.

“Nous venons d’une fraude et nous pouvons en entrer une autre”, a averti Mesa, qui a affirmé avoir reçu des plaintes de “militants du gouvernement d’Áñez” concernant l’utilisation illégale de fonds publics pour la campagne électorale de Juntos, la coalition qui Il dirige le président autoproclamé.

“C’est le problème le plus problématique auquel nous ne soyons pas confrontés”, a expliqué Mesa aux médias lors de sa présence à l’Université autonome Gabriel René Moreno (UAGRM), à Santa Cruz de la Sierra, quelques heures après une enquête finale. Il désignera sa candidature comme le deuxième candidat le plus voté lors des prochaines élections du 3 mai.

Mesa a ajouté que “le concept de fraude n’est pas seulement électoral”, mais aussi celui de ces “engagements qui ne sont pas respectés”. La fraude, a-t-il insisté, de se proclamer “candidat transparent” et une fois au gouvernement, il ne l’a pas été, a recueilli le journal local “La Razón”.

Celui qui a été président de la Bolivie pendant deux ans a dénoncé que “le terrain est incliné”, en même temps qu’il a accusé Áñez de ne pas avoir tenu ses promesses, parce qu’au début il avait assuré qu’il ne serait pas candidat aux élections et, par la suite, “a-t-il dit. qu’il n’allait pas utiliser les ressources et les biens de l’Etat et chaque fois que les jours passent, il est vérifié que oui “.

La présidente par intérim autoproclamée, qui a promulgué la semaine dernière un décret-loi interdisant l’utilisation des biens et des médias de l’État pendant la période électorale, a déclaré qu’elle effectuerait ses actes de campagne en dehors de ses heures de travail et pendant le week-end, sans utiliser de ressources d’État pour cela.

L’INTENTION DE VOTE LA PLUS PRINCIPALE

Le parti de l’ancien président de la Bolivie Evo Morales, le Mouvement pour le socialisme (MAS), mène l’intention de voter pour les prochaines élections le 3 mai avec 32,5% des soutiens, selon un dernier sondage diffusé par la chaîne de télévision ATB bolivien.

L’ancien ministre de l’Économie Luis Arce mène la candidature du MAS avec l’ancien ministre des Affaires étrangères David Choquehuanca, en tant que vice-président, auquel Morales n’a pas pu participer en tant que sénateur après que le Tribunal électoral suprême (TSE) ne l’ait pas autorisé depuis le président précédent Le bolivien ne satisfait pas à l’exigence de résidence.

Mesa et sa coalition Citizen Community obtiendraient 19,2% des voix, tandis qu’Áñez et son alliance Ensemble seraient la prochaine option parmi les Boliviens, avec 18,2%.

Avec les élections du 3 mai, la Bolivie aspire à régler une crise politique qui a fait plus de 30 morts dans des affrontements entre détracteurs et sympathisants de Morales, actuellement réfugié en Argentine, et avec les forces de sécurité.