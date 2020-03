Bolivie.- Le Parlement bolivien, contrôlé par le MAS, révoque le ministre de la Défense d’Áñez

MADRID, 7 mars (PRESSE EUROPE) –

L’Assemblée législative plurinationale de Bolivie, contrôlée par le Mouvement pour le socialisme (MAS), a censuré ce vendredi le ministre de la Défense, Luis Fernando López Julio, ce qui signifie sa révocation immédiate en tant que fonction gouvernementale.

López Julio n’a pas comparu pour l’acte d’interpellation malgré sa convocation pour donner des explications sur deux points: la demande de démission des forces armées du président Evo Morales en novembre 2019 et la répression des manifestations contre le départ de Morales du pouvoir en Janvier 2020

Le ministre a présenté une excuse pour son absence, mais l’Assemblée plénière a décidé de la déclarer injustifiée. C’est la troisième fois que López n’apparaît pas pour un appel. L’Assemblée a approuvé par les deux tiers la censure de Lopez et les législateurs du MAS ont applaudi la décision.

La présidente du pouvoir législatif, Eva Copa, a souligné que la censure implique la révocation du ministre, comme le prescrit la Constitution politique de l’État. Plus précisément, cela se reflète dans l’article 158, paragraphe 18. “Cette résolution sera envoyée à la présidente de transition (Jeanine Añez), afin qu’elle puisse se conformer immédiatement”, a déclaré Copa.

“Cette justification est une plaisanterie pour l’Assemblée, car les interpellations portent sur des questions importantes, elles se sont donc produites en octobre et novembre et (il s’agit) de clarifier ce qui s’est passé à Sacaba et à Senkata”, a expliqué la Copa.

La Copa a également avancé que pour les prochains jours, des interpellations sont prévues par les ministres du gouvernement, Arturo Murillo; de la communication, Isabel Fernández, et des travaux publics, Iván Arias.

COMMISSION DE RECHERCHE

En outre, l’Assemblée législative plurinationale a approuvé une résolution pour la constitution de la Commission d’enquête spéciale paritaire sur les événements d’octobre et novembre 2019.

La commission mixte est composée des sénateurs Sonia Chiri et Lineth Guzmán du Mouvement pour le socialisme (MAS), Rosario Rodríguez, du Parti chrétien-démocrate (PDC), ainsi que Mireya Montaño, Patricia Gutiérrez, Víctor Borda et Juan Cala ( MAS) et Amilcar Barral et Eida Middag de Democratic Unity.

La Copa a indiqué que la tâche de la commission était d’enquêter sur les événements survenus entre octobre et novembre 2019: au milieu des protestations contre la fraude électorale présumée lors des élections présidentielles du 20 octobre qui ont conduit à la réélection d’Evo Morales, le président avait de fuir le pays après que la police et l’armée ont retiré leur soutien. Lors de manifestations ultérieures, des partisans de Morales ont été tués à Senkata et à Sacaba.