Bolivie: le Sénat approuve un projet d’immunité pour les dirigeants

La Paz (AP) – Le Sénat bolivien, dominé par le parti Evo Morales, a adopté un projet de loi sur l’immunité des dirigeants politiques, sociaux et civiques, des ressortissants et des étrangers, mais la présidente par intérim Jeaninne Áñez a annoncé qu’elle ne promulguerait pas la loi en cas d’approbation par la Chambre des députés.

Il s’agit d’une version différente du projet approuvé en décembre par la chambre basse, car le Sénat n’inclut pas l’immunité pour Morales lui-même.

Le Sénat a approuvé vendredi soir le projet intitulé “Loi sur le respect des droits de l’homme”, précédemment dénommé “Loi des garanties”, qui doit désormais passer aux députés, où le MAS dispose également d’une majorité, puis à l’exécutif.

La présidente du Sénat, Eva Copa, a informé que l’approbation du projet est due au fait que le gouvernement n’a pas respecté les accords de pacification du pays après une crise sociale qui a déclenché les élections contestées du 20 octobre, dans lesquelles il a été déclaré vainqueur Morales, qui a démissionné par la suite. Il est actuellement réfugié en Argentine et est le chef et le directeur de campagne de son parti.

Les sénateurs de l’opposition ont quitté la session car ils considèrent le projet inconstitutionnel et présenteront un appel en annulation, a déclaré le sénateur Oscar Ortiz.

La Copa a précisé que le règlement avait été approuvé en supprimant l’article qui accordait l’immunité à Morales et a déclaré que si la présidente ne promulguait pas la loi, elle le ferait.

Par ailleurs, l’accusation a demandé que l’alerte rouge d’Interpol contre Morales soit activée pour son arrestation, a rapporté la station de radio Erbol. Il n’y a eu aucune confirmation officielle de la demande par l’accusation, qui n’a pas répondu aux demandes de déclarations.

Morales a été accusé de sédition et de terrorisme après que le ministère du gouvernement ait publié une vidéo dans laquelle la voix de l’ex-président serait censée diriger les blocus vers les villes dans la crise postélectorale.

Les élections ont été annulées et après un accord entre toutes les forces politiques, de nouvelles élections ont été convoquées pour le 3 mai.

Le projet approuvé par le Sénat vise à “assurer le respect de l’exercice des droits fondamentaux, civils, politiques et de libre expression, en faveur des Boliviens et des Boliviens, des étrangers et des étrangers résidant en Bolivie”. Parmi eux, “des dirigeants politiques, civiques et sociaux”.

Áñez avait déjà avancé qu’il ne la promulguerait pas si elle devenait loi. “Ma décision est claire et ferme, je ne promulguerai pas cette loi, nous ne pouvons pas accorder de protection à ceux qui ont soumis, persécuté, trompé et moqué les Boliviens”, a-t-il déclaré en décembre.