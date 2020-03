Bolivie.- Le Tribunal électoral bolivien organise les élections du 3 mai malgré la crise des coronavirus

MADRID, 13 mars (EUROPA PRESS) –

Le président du Tribunal électoral suprême (TSE) de Bolivie, Salvador Romero, a précisé ce vendredi que les élections générales prévues pour le 3 mai se tiennent, malgré «l’urgence nationale» déclarée par le coronavirus.

“L’engagement de tenir les élections le dimanche 3 mai est maintenu”, a déclaré Romero dans des déclarations aux médias, soulignant que le TSE “fonctionne normalement”, comme l’a rapporté le TSE lui-même via Twitter.

Avec ces élections, la Bolivie aspire à surmonter la crise politique qui a été déclenchée par les “irrégularités” détectées lors des élections présidentielles du 20 octobre dernier et qui ont conduit à la démission du président d’alors, Evo Morales.

Pour sa part, la présidente par intérim autoproclamée, Jeanine Áñez, a demandé une “collaboration internationale” lors d’une réunion qu’elle a tenue ce vendredi avec des diplomates et des représentants d’organisations internationales en Bolivie.

“Nous demandons une collaboration internationale, que nous soyons soutenus dans cette bataille dans laquelle tous les Boliviens doivent gagner”, a déclaré Áñez, dans des déclarations recueillies par l’agence de presse ABI.

Le gouvernement d’Áñez a ordonné ces derniers jours de suspendre les liaisons aériennes avec l’Europe et les classes, bien que ce vendredi il ait avancé que l’autorité pèse l’interdiction des réunions de masse.

Le ministre de l’Intérieur, Arturo Murillo, a dénoncé via Twitter “qu’il y a des démagogues qui mettent en place des blocages et du chaos pour que le gouvernement ne s’occupe pas des citoyens dans la lutte contre le coronavirus”, tout en avertissant qu’il va baisser “tout le poids des la loi sur qui sabote les soins de santé pour les Boliviens. “

Pour l’instant, la Bolivie n’a confirmé que trois cas de coronavirus. À l’échelle mondiale, il y a déjà plus de 5 000 morts et plus de 135 000 personnes infectées par la pandémie qui a débuté en décembre dernier dans la ville chinoise de Wuhan.