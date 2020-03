Bolivie.- L’OEA défend «l’intégrité» de son audit des élections présidentielles en Bolivie

MADRID, 3 mars (EUROPA PRESS) –

Le directeur du Département de la coopération et de l’observation électorales (DECO) de l’Organisation des États américains (OEA), Gerardo de Icaza, a défendu mardi “l’intégrité” de l’audit réalisé par l’agence sur les élections présidentielles du 20 décembre. Octobre en Bolivie, par rapport au rapport préparé par le Centre de recherche en économie et politique (CEPR).

Le rapport de l’OEA, a déclaré De Icaza sur Twitter, “gagne en force et en vigueur s’il est confronté à un article partiel, partiel, sans rigueur technique électorale et payé par le CEPR, comme celui publié par Monkey Cage”.

Icaza a connu onze différences, à savoir que l’OEA avait une équipe multidisciplinaire de 36 personnes par rapport aux deux du CEPR; que le premier était en Bolivie, sur le terrain, et le second des États-Unis; et celle du bloc régional ajoute 94 pages, tandis que l’autre n’en a que trois.

En outre, il a indiqué que le CEPR n’a pas analysé la manipulation informatique, la modification des procès-verbaux, les plaintes de citoyenneté ou de vote à l’étranger, se limitant aux “simulations statistiques” que l’OEA n’a pas fournies car “il n’en avait pas besoin”: “Il l’a fait l’analyse avec les données de terrain “.

Le rapport du CERP, signé par des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology (MIT) Jack Williams et John Curiel, a gagné en pertinence ces derniers jours car, bien qu’il soit déjà connu, il a été publié le 28 février dans l’espace Monkey Cage du «Washington Post».

Les «irrégularités» détectées par l’audit électoral de l’OEA ont conduit à la démission de l’ancien président de la Bolivie, Evo Morales, aujourd’hui réfugié en Argentine. Plus de 30 personnes sont mortes des affrontements entre leurs partisans et opposants et avec les forces de sécurité.

La Bolivie aspire à surmonter la crise politique avec les nouvelles élections du 3 mai, pour lesquelles le Mouvement pour le socialisme (MAS) de Morales commence comme favori, selon les premiers sondages, bien que le chef indigène ne pourra pas participer aux urnes car il a été désactivé