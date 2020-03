Bolivie.- L’UE confirme l’envoi d’une mission d’observation en Bolivie pour les élections du 3 mai

MADRID, 6 mars (EUROPA PRESS) –

L’Union européenne a confirmé ce vendredi l’envoi d’une mission d’observation en Bolivie pour les élections présidentielles prévues le 3 mai prochain après la signature d’un accord avec le Tribunal suprême électoral (TSE) du pays.

L’accord qui stipule que dans l’exercice de leurs activités, les membres de la mission d’observation électorale (MEO) doivent être impartiaux, objectifs et indépendants, permet à l’UE de vérifier et de vérifier chacun des points du processus électoral.

“L’obligation qu’a le corps électoral plurinational de la mission d’observation électorale est de l’aider et de s’assurer qu’il dispose des moyens nécessaires pour vérifier toutes les étapes du processus électoral, dans un esprit de transparence et d’impartialité”, a indiqué le TSE dans un communiqué. .

La mission du bloc communautaire a le soutien de pouvoir se déplacer librement sur le territoire national et aura accès, à tout moment, à toutes les circonscriptions électorales et aux centres de dépouillement et de dépouillement des votes, ainsi qu’à tous les autres organes de l’administration électorale, afin d’observer les procédures de vote et de dépouillement, ainsi que la tabulation, l’agrégation et la transmission des résultats.

Par la suite, il présentera au corps électoral un rapport avec les résultats et les recommandations des élections, avec lesquels la Bolivie aspire à surmonter la crise politique déclenchée après les élections du 20 octobre.

Déjà en janvier, l’UE a rappelé que chaque mission d’observation électorale de l’UE est dirigée par un député européen agissant en qualité d’observateur en chef, qui chaque année le Parlement européen envoie entre 10 et 12 missions de courte durée dans des pays extérieurs à l’Union et que ces délégations sont destinées à renforcer le travail d’une mission plus étendue dans ces pays.