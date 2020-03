Bolivie: tirs croisés entre les candidats qui souhaitent entrer en lice avec le MAS Evo Morales

Une attaque aller-retour entre les principaux candidats qui affrontera le MAS d’Evo Morales a dominé les derniers jours de la campagne électorale, moins de deux mois après le vote en Bolivie. Alors que les critiques et les répliques entre candidats augmentent Carlos Mesa, Samuel Doria Medina, Compagnon binomial du président Jeanine Añez, Luis Fernando Camacho et sa paire Marcos Pumari, la campagne présidentielle du MAS, Luis Arce, d’abord dans les sondages, il se révèle pour l’instant plus confortable et silencieux.

Le premier à frapper le candidat et président de la transition, Jeanine Añez, la semaine dernière, il a été président de la communauté des citoyens, Carlos Mesa. “Nous venons d’une fraude et nous pouvons en entrer une autre. La fraude, c’est aussi commettre quelque chose et ne pas se conformer», A déclaré Mesa, à temps pour s’interroger sur ce qu’il considère l’utilisation des ressources de l’État à des fins politiques, ce qui est le plus critiqué par le candidat de l’Alliance Ensemble.

La réponse ne tarda pas à passer par un tweet de Samuel Doria Medina, candidat à la vice-présidence de Together. “Dommage qu’un candidat comme Carlos Mesa ait décidé de faire campagne en insultant le président et Ensemble. Nous nous attendions à plus de hauteur et plus de sérieux et non à la sale guerre », a-t-il tweeté.

Aussi immédiatement le personnel de Mesa, l’avocat Gustavo Pedraza, a également répondu via son compte Twitter. “Dommage qu’ils encourent les mêmes attitudes qui ont été tant critiquées à l’AMS. Ce n’est pas une guerre sale de dire la vérité. La fraude est également mensonge, incohérence et abus », a-t-il déclaré.

Pedraza a également reçu des reproches de l’unité nationale, le parti de Doria Medina. «Nous demandons à Gustavo Pedraza de mettre fin à la sale guerre. Ce n’est pas ainsi qu’il faut faire de la politique. Les gens ne veulent pas d’insultes mais de propositions. »

Pas seulement Ensemble et CC, les deux alliances qui se disputent seconde par pouce dans les sondages, se sont engagés dans le conflit médiatique. Le candidat à la présidentielle de Creemos, Luis Fernando Camacho et son collègue aspirant vice-président, Marcos Pumari, ont affronté le vice-président de Juntos. «Samuel Doria Medina ne croit pas au pouvoir de notre peuple. C’est pourquoi il propose la même chose: privatiser les entreprises publiques pour que la corruption continue. Nous n’allons pas privatiser. Nous travaillerons pour les rendre productifs pour le développement des Boliviens », a tweeté Camacho.

La réponse de Doria Medina arriva bientôt. «Camacho essaie de sauver sa campagne en utilisant les mêmes mensonges MAS contre moi. Guerre sale et indigne. Le seul privatiseur est lui », a-t-il déclaré. Le vice-président qui accompagnait Camacho est également entré dans le différend sur Twitter. »Doria Medina. Comment voulez-vous occuper la place la plus importante du corps législatif? Un homme sans un mot ne peut pas diriger les lois du pays. Permettez-moi de vous rappeler vos paroles: plus de sociétés ouvertes»A tweeté Marco Pumari.

Concernant la controverse sur la vision de la privatisation des entreprises publiques et qui pointe vers sa personne, en tant qu’ancienne ministre qui a mené il y a des années un processus de transfert d’entités étatiques, Doria Medina a déclaré qu’elle était attirée sur le fait que la mêmes attaques qui ont été perpétrées au cours des 14 années du gouvernement précédent. «Ils m’accusent de privatisation, mais ce serait bien si Camacho se rend dans la ville de Montero et voit les résultats de la sucrerie de Guabirá, l’une des entreprises les plus prospères actuellement. D’autre part, Carlos Mesa a dû nier une attaque contre le président. Parler de fraude est une sale guerre et il s’en est plaint lors des élections précédentes.

Les attaques et répliques chez les rivaux du MAS hdont deux plaintes de l’Alliance Nous croyons contre ensemble, par le président Añez, devant le Tribunal électoral. L’organisation Camacho a observé un spot télévisé sur la gestion du gouvernement avec le logo du groupe au pouvoir et a dénoncé qu’un candidat au poste de député a livré des t-shirts et des trophées avec le logo du gouvernement de Santa Cruz.

Aussi le candidat présidentiel pour le Front pour la victoire, le sud-coréen Chi Hyung, Elle a remis en question l’utilisation alléguée de biens publics dans la campagne présidentielle sur les réseaux sociaux.

Les candidats cherchent à se différencier

Pour le journaliste et analyste Andres Gomez, l’attaque entre les candidats de l’opposition au MAS est due au fait qu’ils sont si similaires qu’ils cherchent à se différencier. “Ils suivent ce scénario parce qu’ils cherchent à se différencier devant un électorat qui voit tout le monde de la même façon. La disqualification et le sophisme ad hominem ont été les moyens les plus utilisés pour amener l’électeur à penser que l’un est différent de l’autre. Mais j’en déduis que ces anciennes pratiques et attaques font que l’électeur les perçoit encore plus sur un pied d’égalité. Ils ne touchent pas au MAS car ils ont l’illusion de rayer certains votes de personnes qui peuvent changer leur vote. Ils le font aussi parce qu’ils savent qu’une attaque sert au MAS à victimiser », a-t-il expliqué.

De son côté, l’analyste de l’Université René Moreno, Daniel Valverde, a-t-il dit, le différend pour la deuxième place parmi les opposants à Evo Morales a tendance à être féroce et commence à suggérer des agressions parmi les candidats qui ont des chances d’atteindre le deuxième tour. «Cependant, adjecter sans proposer peut avoir un effet boomerang. Le MAS a réussi à reconditionner son vote fondamentalement identitaire, diffusé dans les zones rurales, les secteurs indigènes et populaires, avec la possibilité qu’en marquant une certaine distance des dirigeants précédents, il puisse augmenter de quelques points supplémentaires ce que les sondages leur donnent. Jusqu’à présent, la campagne est sans conséquence et il n’y a pas de récit politique qui excite et mobilise l’électeur. L’improvisation et l’incohérence des candidats et de leurs organisations ont été révélées quotidiennement », a-t-il expliqué.

Pour l’analyste politique également Luis Andia, La stratégie du MAS a été de maintenir son vote dur, qui est de 30%, et l’a largement respecté. «Les autres partis l’ont beaucoup aidé, à cause du débat qui a eu lieu sur la responsabilisation d’Evo Morales et pour ce genre de réprimande apparente avec les dirigeants du MAS qui fait l’effet boomerang et que le vote dur se consolide davantage. Avec la dispersion, rien de inhabituel pour le MAS à avancer de quelques points et à entrer dans la zone d’une victoire possible au premier tour. Les passages entre les secondes ne sont pas de la sale guerre, c’est de l’information face. Mesa a tenté cette semaine de donner le rythme du débat électoral avec une phrase forte comme la fraude, essayant de montrer que l’actuel président ressemble au précédent », a-t-il déclaré.

Le MAS utilise son électorat

Alors que les adversaires d’Evo Morales se font face pendant la campagne et ont cessé de se concentrer sur le candidat du MAS, Luis Arce a concentré ses activités de prosélytisme sur les rassemblements avec ses partisans et les proclamations sur les actes de ses candidats au Parlement.

La présence d’Arce et de son partenaire binomial, David Choquehuanca, est imperceptible dans les médias et se limite aux messages sur les réseaux sociaux. Evo Morales intervient fréquemment dans les médias argentins et dans ses comptes Facebook et Twitter.

Le MAS a maintenu comme stratégie de maintenir que Morales reste qualifié en tant que candidat au poste de sénateur, malgré le fait que le TSE en dispose autrement.

Le parti d’Evo Morales a également concentré ses actions sur la recherche de dissidents et d’anciens alliés pour retourner dans leurs rangs pour la campagne.