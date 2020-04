Bolsonaro nomme un avocat ministre de la Justice et un ami de la police fédérale

Bolsonaro nomme un avocat comme ministre de la Justice et un ami de la police fédérale de Brasilia, 28 avril 2020 (.) – Le président du Brésil, Jair Bolsonaro, a nommé mardi un avocat au profil modéré, André Mendonça, comme nouveau ministre de la Justice, et un ami de sa famille, Alexandre Ramagem, à la tête de la Police fédérale (PF), qui enquêtera sur les plaintes contre lui. Bolsonaro fait l’objet d’une enquête par un juge de la Cour suprême, après que l’ancien ministre de la Justice, Sergio Moro, a dénoncé que le président tente d’interférer politiquement en direction du PF. Ramagem, actuel chef de l’Agence brésilienne de renseignement (ABIN), est agent de PF depuis 2005. Il a contacté Bolsonaro en 2018, en tant que chef de l’équipe de sécurité du candidat de l’époque, après avoir été poignardé lors d’un acte de campagne. Il était alors un conseiller de confiance au Secrétariat du gouvernement et à la mi-2019, il a été nommé chef du renseignement. Selon la presse brésilienne, Ramagem est un ami de Carlos Bolsonaro, le fils du président, qui a dirigé la campagne de son père sur les réseaux sociaux et exerce à ce jour une énorme influence sur le gouvernement. Interrogé par un internatua sur la nomination d’un homme si proche de son entourage familial au poste de chef du PF, Bolsonaro a réprimandé dimanche dernier: “Et alors? Je connaissais Ramagem avant de rencontrer mes enfants. Faut-il donc opposer son veto? Dois-je choisir quel ami? “Le limogeage de l’ancien chef du PF, Mauricio Valeixo, a provoqué la démission de Sergio Moro au ministère de la Justice, auquel le PF est subordonné. Moro était le ministre du cabinet le plus populaire, identifié à la lutte anti-corruption pour son rôle de juge en chef dans l’opération Lava Jato entre 2014 et 2018. À sa place, Bolsonaro a nommé l’avocat André Mendonça, qui, en plus d’avoir une solide carrière d’avocat et avocat d’État, il est pasteur adjoint dans une église presbytérienne, avec un profil modéré dans la galaxie des églises évangéliques. “Mon engagement est de continuer à développer le travail technique qui a marqué ma vie”, a tweeté Mendonça après avoir été confirmé au pouvoir. Parmi les enquêtes en cours qui concernent Bolsonaro, selon la presse locale, une a été ouverte en mars 2019, qui enquête sur de fausses campagnes de nouvelles pour menacer ou calomnier les juges de la Cour suprême qui se sont opposés aux projets du chef de l’État. / piz