Bolsonaro présente un projet de loi qui autoriserait l’exploitation minière sur les terres indigènes du Brésil

BRÉSIL, 5 févr. (.) – Le président brésilien Jair Bolsonaro a présenté mercredi un projet de loi controversé qui autoriserait l’exploitation minière commerciale sur les terres indigènes protégées, remplissant une promesse de campagne qui a éveillé les chefs tribaux et environnementaux.

Le projet de loi visant à réglementer l’exploitation minière – qui comprend des projets pétroliers et gaziers, ainsi que des barrages hydroélectriques dans les réserves autochtones – sera envoyé au Congrès cette semaine.

“C’est un grand pas en avant, mais il fera face à la pression des écologistes”, a déclaré Bolsonaro dans un discours.

Le président d’extrême droite a longtemps critiqué les peuples autochtones du Brésil pour avoir occupé trop de terres, 13% du pays, et entravé le développement économique de ressources minérales incalculables, allant de l’or et des diamants au niobium et aux terres rares.

Mais les dirigeants de la plupart des 300 tribus du Brésil s’opposent aux activités minières dans leurs réserves et affirment que l’autorisation d’exploitation minière commerciale affecterait gravement leurs communautés et pourrait éliminer leurs cultures.

Les écologistes, qui considèrent les communautés autochtones comme les meilleurs gardiens des forêts tropicales du Brésil, préviennent que l’exploitation minière accélérera la déforestation.

La proposition de Bolsonaro comprend des dispositions pour consulter les communautés autochtones et nécessiterait l’approbation du Congrès pour développer tout projet d’exploitation minière ou de production d’énergie hydroélectrique.

Cependant, les représentants du gouvernement ont déclaré que les communautés autochtones n’auraient pas le droit de veto sur les projets une fois autorisés par le Congrès.

(Rapport de Ricardo Brito; écrit par Anthony Boadle. Édité en espagnol par Rodrigo Charme)