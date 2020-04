Bonus Anses: une deuxième opportunité s’ouvre pour les candidatures rejetées

Depuis ce mercredi, Toutes les personnes qui ont demandé l’accès au bonus Anses de 10 000 $ et n’ont pas reçu d’approbation peuvent demander une révision de leur cas.. Pour cela, ils doivent mettre à jour leurs données.

La date limite de soumission des commandes commence ce mercredi 22 avril et se termine le jeudi 23 inclus pour les identifiants se terminant par 0. Les personnes intéressées doivent accéder au site Web d’Anses dans la section Assistance virtuelle, qui répondra aux questions entre 8 et 16 heures.

Des Anses, ils ont prévenu que l’attention virtuelle admettra un maximum de 25 000 procédures quotidiennes. Lorsque ce nombre est atteint, le système cesse de recevoir des demandes pour cette journée pour des raisons opérationnelles et pour pouvoir exécuter chaque procédure “rapidement et rapidement”, comme indiqué.

Le horaire d’admission La page pour le reste des bénéficiaires selon la résiliation de leur DNI est la suivante:

Vendredi 24 avril et lundi 27 avril, identifiants se terminant par 1

Mardi 28 avril et mercredi 29 avril, identifiants se terminant par 2

Jeudi 30 avril et lundi 4 mai, identifiants se terminant par 3

Mardi 5 mai et mercredi 6 mai, identifiants se terminant par 4

Jeudi 7 mai et vendredi 8 mai, identifiants se terminant par 5

Lundi 11 mai et mardi 12 mai, identifiants se terminant par 6

Mercredi 13 mai et jeudi 14 mai, identifiants se terminant par 7

Vendredi 15 mai et lundi 18 mai, identifiants se terminant par 8

Mardi 19 mai et mercredi 20 mai, identifiants se terminant par 9

À partir du 21 mai, ceux qui n’auront pas pu le faire les jours correspondants pourront réintégrer le groupe en mettant fin à DNI.

“Les seules demandes à reconsidérer sont celles dont la non-approbation était due à des problèmes liés au manque de mise à jour de la base de données Anses”, a précisé l’agence. Pour démarrer le processus, il est nécessaire de disposer des Numéro CUIL et la Code de sécurité sociale.

L’Anses examinera automatiquement les cas des personnes qui ont perdu leur emploi au cours des mois de février et mars et qui ont demandé un revenu familial d’urgence (IFE) et il n’a pas été approuvé car l’affidavit de résiliation du contrat de travail n’était pas encore entré la base de données de l’agence.

<< De cette manière, et dans le cadre des plans d'urgence adoptés par le gouvernement national face à la pandémie de COVID-19, avec ce cas de réexamen, la couverture de l'IFE est encore élargie, ce qui profite à ce jour à près de huit millions de personnes, avec un budget total de 80 000 millions de pesos.