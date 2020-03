Boris Johnson avertit les Britanniques que de nombreuses familles perdront plus d’êtres chers à cause du coronavirus

Par Kylie MacLellan et Elizabeth Piper

LONDRES, 12 mars (.) – Le Premier ministre Boris Johnson a averti jeudi que de nombreuses autres familles verraient des êtres chers mourir de l’épidémie de coronavirus, tandis que le principal conseiller scientifique du gouvernement a déclaré que la Grande-Bretagne comptait environ 10 000 personnes infectées .

Lors d’une réunion du comité d’urgence du gouvernement, Johnson a changé la réponse de la Grande-Bretagne à la soi-disant «phase de latence», visant à reporter le pic de l’épidémie aux mois d’été, mettant ainsi fin à une phase de confinement complet.

“Cela va s’étendre encore plus”, a déclaré Johnson lors d’une conférence de presse, flanquée des meilleurs conseillers scientifiques et médicaux du gouvernement. “Je dois être honnête avec vous, avec le public britannique: beaucoup plus de familles vont perdre leurs proches prématurément.”

Le gouvernement britannique a été critiqué pour ne pas avoir pris des mesures de plus grande envergure comme celles observées dans de nombreux autres pays. Johnson a défendu son approche, affirmant que les avis scientifiques sont suivis et qu’il “ferait la bonne chose au bon moment”.

Il a dit que ceux qui présentent des symptômes légers devraient être isolés pendant au moins sept jours. Dans les semaines à venir, ce conseil serait déplacé vers des maisons entières, dont les membres seront invités à rester à la maison si une personne présente des symptômes.

“Il s’agit de la pire crise de santé publique depuis une génération”, a déclaré Johnson.

Le nombre de cas confirmés de coronavirus au Royaume-Uni a augmenté de 29% pour atteindre 590 au cours des dernières 24 heures. Dix personnes atteintes d’un coronavirus sont décédées au Royaume-Uni.

“Il y a actuellement quelque 590 cas identifiés au Royaume-Uni et il y a plus de 20 patients dans les unités de soins intensifs”, a déclaré le conseiller scientifique en chef du gouvernement, Patrick Vallance. “Si vous calculez ce que cela signifie vraiment en termes de nombre total, il est beaucoup plus probable qu’entre 5 000 et 10 000 personnes seront infectées en ce moment.”

Vallance a déclaré que la Grande-Bretagne est actuellement sur une piste d’environ quatre semaines derrière l’Italie, qui a signalé plus de 15 000 cas et 1 000 décès. Il a prédit que le pic des cas de coronavirus en Grande-Bretagne pourrait être d’au moins 10-14 semaines.

