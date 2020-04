Boris Johnson “récupère bien et est de bonne humeur”

Premier ministre britanniqueBoris Johnson poursuit son rétablissement après avoir attrapé le coronavirusen vue de reprendre leurs fonctions gouvernementales. Il a été libéré il y a une semaine après avoir passé quelques jours en soins intensifs dans un hôpital de Londres.“Il se remet bien et de bonne humeur”Le vice-Premier ministre Michael Gove a expliqué dans des déclarations au réseau d’information britannique Sky News. Johnson a “la situation sous contrôle” et connaît bien la situation du gouvernement.

Cependant, Gove a reconnu que le Premier ministre avait manqué cinq conseils consécutifs de ministres des urgences et que le Royaume-Uni avait envoyé du matériel de protection en Chine en février, comme l’a révélé le Sunday Times. L’opposition travaillistea reproché à Johnson d’être “manquant à l’action”pendant les semaines cruciales où le virus a frappé les îles.

Gove a répondu sur Sky News aux nouvelles et a assuré qu’il avait de nombreuses inexactitudes. Plus tard à la BBC, il a reconnu que les cinq conseils des ministres sans Johnson et l’envoi de matériel en Chine sont des événements réels.

Johnson a été testé positif pour le coronavirus le 29 mars et a été hospitalisé à Londres5 avril dernier. Le lendemain, il est allé dans une unité de soins intensifs. Il a été libéré des soins intensifs le 9 avril et renvoyé quatre jours plus tard.

Dans115 317 cas de coronavirus positifs au Royaume-Uni et 15 498 décès confirmés. À l’échelle mondiale, 2 343 293 personnes sont infectées et 161 262 sont décédées, selon le décompte de l’Université Johns Hopkins.

