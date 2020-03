Born Ready: les bébés sont pré-câblés pour percevoir le monde

Les neuroscientifiques comprennent bien comment le cerveau humain est organisé en systèmes spécialisés pour reconnaître les visages ou les scènes ou pour d’autres fonctions cognitives spécifiques. Les questions qui restent concernent la manière dont ces capacités se présentent. Ces réseaux – et les régions qui les composent – sont-ils déjà spécialisés à la naissance? Ou développent-ils ces sensibilités au fil du temps? Et comment la structure peut-elle influencer le développement de la fonction? «Il s’agit d’une question philosophique séculaire sur l’organisation du savoir», explique le psychologue Daniel Dilks de l’Université Emory. «Et d’où vient-il? Avec quoi sommes-nous nés et qu’est-ce qui nécessite de l’expérience? »

Dilks et ses collègues ont abordé ces questions dans une enquête sur la connectivité neuronale chez les plus jeunes humains étudiés dans ce contexte à ce jour: 30 nourrissons âgés de six à 57 jours (avec un âge moyen de 27 jours). Leurs résultats suggèrent que le câblage des circuits précède, et peut donc guider la spécialisation régionale, éclairant la façon dont les systèmes de connaissances émergent dans le cerveau. Des travaux plus poussés dans ce sens pourraient donner un aperçu des troubles neurodéveloppementaux tels que l’autisme.

Dans l’étude, publiée lundi dans les Actes de la National Academy of Sciences USA, les chercheurs ont examiné deux des réseaux cérébraux les mieux étudiés dédiés à une fonction visuelle particulière, l’un qui sous-tend la reconnaissance faciale et l’autre qui traite les scènes. La zone du visage occipital et la zone du visage fusiforme répondent sélectivement aux visages et sont fortement connectées chez les adultes, ce qui suggère qu’elles constituent un réseau de reconnaissance des visages. La même description s’applique à la zone du lieu parahippocampique et au complexe rétrosplénial, mais pour les scènes. Ces quatre zones se trouvent toutes dans le cortex temporal inférieur, qui se trouve derrière l’oreille chez l’homme.

L’équipe a utilisé une technique appelée imagerie par résonance magnétique fonctionnelle à l’état de repos (rsfMRI), qui mesure le niveau de synchronisation de l’activité dans différentes régions du cerveau pour évaluer leur connectivité. Les nourrissons ont été scannés pendant leur sommeil et bien emmaillotés. «L’obtention de données IRMf des nouveau-nés est une nouvelle frontière en neuroimagerie», explique le neuroscientifique et auteur principal de l’étude, Frederik Kamps, maintenant au Massachusetts Institute of Technology. “Vous avez besoin que la tête des participants soit immobile, et un bébé endormi est celui qui veut rester immobile.”

Les chercheurs ont découvert que les régions du visage étaient fortement connectées les unes aux autres mais pas aux régions de la scène, et vice versa, à ce jeune âge. Il faudrait des mois avant qu’ils ne deviennent sélectifs pour les visages ou les scènes, ce qui suggère que la connectivité précède le développement de la fonction.

L’équipe a également évalué les connexions entre ces régions et la partie du cerveau où l’apport visuel arrive d’abord de la rétine: le cortex visuel primaire, ou V1. Cette région est structurée de telle sorte que de telles entrées du centre de la rétine arrivent à une zone différente de celles de la périphérie du champ de vision, formant une carte du monde visuel. Le réseau de faces était fortement connecté à la zone centrale de V1, tandis que le réseau de scènes était plus étroitement lié à sa zone périphérique. Cet arrangement est probablement lié au fait que nous nous fixons habituellement sur les visages, tandis que les scènes s’étendent sur tout notre champ visuel. Ces réseaux, présents dès les premiers jours du nourrisson, sont donc connectés de manière à recevoir l’entrée la plus appropriée pour la fonction qu’ils finiront par remplir.

Cela signifie-t-il que la reconnaissance faciale et le traitement des scènes sont innés? Les chercheurs sont en désaccord sur ce point. En 2017, la neurobiologiste Margaret Livingstone de la Harvard Medical School a publié une étude sur les macaques nouveau-nés qui ont découvert que la connectivité précède la fonction, mais uniquement en ce qui concerne les cartes visuelles. Livingstone, qui n’était pas un auteur de cet article, pense que les sensibilités à des catégories spécifiques de choses, comme les visages, résultent de l’accumulation d’expériences de les voir. “Vous êtes née avec ces cartes, et c’est ce qui anime l’organisation finale du cerveau”, dit-elle. “C’est l’échafaudage sur lequel agit l’expérience.” Dans une autre étude, elle a constaté que les singes élevés sans voir de visages ne développaient pas de sélectivité faciale.

D’autres, cependant, ont montré que les personnes aveugles congénitales ont des régions sélectives pour le visage et la scène (en utilisant des stimuli tactiles ou auditifs, par exemple), suggérant que ces fonctions peuvent être innées – ou du moins, qu’elles peuvent dépendre de plus qu’une simple entrée visuelle . Dilks note que les visages ne sont pas les seules choses sur lesquelles nous nous concentrons, et d’autres chercheurs ont proposé que les connexions «descendantes» de régions corticales de haut niveau impliquées dans l’interaction sociale (entre la mère et le bébé, par exemple) puissent également façonner le développement de sélectivité du visage. Ce débat ne montre aucun signe de règlement prochain. «Tout se résume à cette question philosophique: les humains sont-ils spéciaux? Ont-ils des parties de leur cerveau prédestinées à devenir ces choses spéciales? » Dit Livingstone. “Ou pouvons-nous l’expliquer en utilisant des principes de bas niveau que nous avons hérités des animaux inférieurs?”

Au-delà de cette dispute théorique, Dilks a un œil sur les applications cliniques possibles. Il s’intéresse particulièrement à deux troubles neurodéveloppementaux qui impliqueraient des différences dans le câblage cérébral: les personnes autistes ont des déficiences sociales qui peuvent être liées au traitement du visage. Et une condition appelée syndrome de Williams provoque des problèmes de navigation.

Les frères et sœurs d’enfants autistes pourraient être étudiés pour se demander si la connectivité dans les régions du visage pourrait prédire l’apparition de la maladie, qui n’est généralement pas diagnostiquée avant au moins deux ans. Dilks espère également étudier les bébés atteints du syndrome de Williams pour savoir si la connectivité entre les régions de traitement des scènes est un problème. «C’est important de savoir», dit-il, «parce que nous pouvons peut-être exploiter l’incroyable malléabilité du cerveau du nourrisson pour intervenir plus tôt.»