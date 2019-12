Boston Rookie Tacko Fall dirige un orchestre

BOSTON (AP) – Le joueur des Boston Celtics Tacko Fall a fait ses débuts en tant que chef invité du célèbre Boston Pops orchestra dans le cadre du récital de Noël.

Le pivot de 2,28 mètres (7 pieds 6 pouces) est apparu sur scène lors de la représentation de la chanson "Sleigh Ride" au Symphony Hall de Boston lundi soir. Fall a utilisé un smoking sur mesure, taille 48 double extra long.

Il a utilisé un bâton qui lui a été remis par le réalisateur expérimenté Keith Lockhart, selon le Boston Globe. Lockhart a écrit "Félicitations Tacko" avec un marqueur vert sur le bâton.

"Quelqu'un est apparu sur la scène ici et en quelques mois, le cœur de tout le monde a été volé – non seulement pour ses capacités athlétiques, mais aussi pour la taille de son esprit et pour son large sourire", a déclaré Lockhart.

Les participants ont applaudi lors de la performance de Fall qui s'est retourné et a bougé ses bras au rythme de la musique.