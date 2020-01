Bouleversement de l’État par la décision du gouvernement de limiter l’augmentation

Des responsables nationaux et des syndicalistes d’État se réuniront cet après-midi pour tenter de débloquer l’augmentation du montant fixe de 4 000 pesos dont disposait le gouvernement et qui, jusqu’à présent, il ne sera pas appliqué de la même manière qu’aux salariés du secteur privé: il serait également en deux tranches, mais ceux qui gagnent plus de 60 000 pesos ne factureraient pas, ce qui génère un inconfort parmi les guildes du personnel de l’Etat.

Le décret accordant cet avantage aux travailleurs du secteur privé a été signé vendredi dernier et à cette époque, il a été annoncé que cette semaine serait la norme pour les entreprises publiques. Mais les syndicats de ce secteur, comme il l’a Infobae Le chef de l’UPCN, Andrés Rodríguez, a été informé du plafond salarial de 60 000 pesos et a déjà exprimé son opposition à cette différenciation.

Rodriguez a déclaré à ces médias que “ce nombre a été traité lors de certaines des réunions que nous avons eues avec des fonctionnaires du ministère du Travail et du gouvernement” et a exprimé son désaccord avec cette situation, car “de nombreux collègues seront exclus de l’augmentation”.

Le syndicaliste a également confirmé ce qu’il avait déjà avancé Infobae. Que les 4 000 pesos ne seront pas un bonus, ni une somme extraordinaire, sinon une augmentation “rémunératrice et en raison de l’accord futur des pairs”.

Comme il était possible de reconstruire à partir de sources de guilde, Les entreprises publiques se considèrent lésées par la modalité des augmentations convenues entre le gouvernement et la CGT -Rodriguez a participé à ces réunions à Casa Rosada, et avait déjà exprimé un certain malaise-, car elles ont toujours en attente deux augmentations convenues dans le cadre conjoint 2019. Il s’agit d’un 10% répartis en deux tranches, 5% en janvier et les 5% restants en février.

Avant une consultation de Infobae au ministère du Travail, il a été assuré que l’augmentation de 4 000 pesos ne se superposerait pas aux 10% non encore accordés, mais serait compensée, comme ce fut le cas pour les entreprises privées.

Le formulaire n’est pas encore défini et cela sera clarifié lors de futures réunions entre les syndicats et le gouvernement.

Rodriguez a rappelé à ces médias que le pair de son secteur – il y a environ 200 000 membres – commence en juin. Et ce sera le domaine où l’État tentera de ne pas perdre son pouvoir d’achat contre l’inflation, comme cela s’est produit au cours des deux dernières années lorsque le gouvernement national était dirigé par Mauricio Macri et non par le péroniste Alberto Fernandez

Par conséquent, tout suggère que le sang n’atteindra pas la rivière et que l’UPCN et l’ATE ne verbaliseront pas leur désaccord, au-delà de certaines phrases dans les médias.

Il en va de même pour les camionneurs conduits par Hugo Moyano, dont la discussion commune débutera également au milieu de l’année.

Le chef de l’UPCN a été l’une des voix discordantes lors de la première réunion du 19 décembre dirigée par le chef de cabinet, Santiago Cafieroet le ministre du Travail, Claudio Moroni, entre autres.

Là, la CGT, avec Hector daer, copropriétaire du siège social des travailleurs et autres papes syndicaux qui n’intègrent pas la gestion de cette organisation, comme la banque Sergio Palazzoet les représentants des deux CTA ont donné leur accord pour le paiement à des particuliers d’un montant forfaitaire au nom de leurs pairs.

A cette occasion, Andrés Rodríguez a demandé quand c’était le tour de l’Etat, puisque cela ne parlait pas.

L’après-travail privé se matérialisera cette semaine et il ne reste plus qu’à définir – en plus du jour de la signature du décret – le montant “limite” pour ceux qui restent sans augmentation.

Le malaise au sein de l’État a également une deuxième raison d’être. L’augmentation fixe aux particuliers par rapport à la dépendance couvrait tout, sans distinction de salaire.

En revanche, une limite s’appliquera aux sociétés d’État. Pour Rodríguez, cette supposée «logique de dédommager ceux qui gagnent moins, comme on nous l’a dit lors d’une des réunions, n’est pas telle parce que, par exemple, cela n’a pas été fait avec des travailleurs privés».

La posture est très claire. Mais bien sûr, les salaires de l’État laissent les caisses maigres de l’État à prendre en charge.

“L’augmentation est un peu similaire”, avait-il déclaré auparavant. Infobae Hugo “Puppy” Godoy, Référence ATE et secrétaire général du CTA autonome, l’autre étape des négociations.

«Nous apprécions l’intention du gouvernement de recomposer les salaires des travailleurs qui ont moins, mais ces 4000 pesos n’atteignent pas, car c’est au nom des pairs de 2020 et nous n’avons toujours pas la recomposition des salaires de 2019 que l’UPCN a convenu avec le gouvernement Macri et qui devrait être terminée en février de cette année. Nous ne voulons pas que les employés de l’État perdent encore contre l’inflation. L’année dernière, nous avons perdu près de 15% de l’inflation. Nous avons perdu de la valeur d’achat. Nos salaires ont été très en retard et j’espère que dans le couple suivant, nous pourrons le récupérer », a déclaré Godoy.

-Et que pensez-vous des critères utilisés par le gouvernement pour appliquer une «limite» aux augmentations, ce qui ne s’est pas produit chez les particuliers?

–Nous nous attendions à une recomposition salariale du même ténor que les privés. Nous ne voulons pas de différences.

– Mais apparemment, cela va être appliqué. Quelle justification le pouvoir exécutif a-t-il utilisé?

–Qu’est-ce qu’une question d’argent. La décision a été prise dans un contexte politique d’activer des injections d’argent aux travailleurs à faible revenu.

Comme il pouvait le dire Infobae, Aujourd’hui, des représentants du gouvernement et des syndicats de l’UPCN et de l’ATE se réuniront pour tenter de parvenir à un accord. Ce ne sera pas au ministère du Travail, mais au sous-secrétariat à la gestion publique, qui dépend du siège du Cabinet.

Si la dureté n’est pas limitée, les conversations peuvent se poursuivre, ou de manière personnelle ou téléphonique. Le chef de cabinet et le ministre du Travail se sont pleinement engagés dans les derniers jours dans cette tâche.