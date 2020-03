Boxe espagnole, la joie d’un sport au chômage | PracticoDeporte

Les décisions controversées du Premier ministre britannique, Boris Johnson, sur la façon de stopper la propagation du coronavirus COVID-19, a permis aux premiers jours du match de boxe pré-olympique européen de se dérouler à Londres, avec la bonne nouvelle que deux boxeurs espagnols ils ont une place pour Tokyo 2020, Gabriel Escobar (-52 kg) et José Quiles (-57 kg).

Deux combattants qui iront à tous dans la capitale japonaise, sachant combien ils ont dû se battre pour garantir leur participation au grand événement olympique de l’été prochain.

Gabriel Escobar est clair. Depuis qu’il est sorti du ring, après avoir remporté l’Ukrainien Dmytro ZamotayevSon esprit n’a qu’un seul objectif, comme la meilleure médaille d’or, à Tokyo.

«Le but est déjà de décrocher l’or à Tokyo, d’y aller. La pression n’a pas d’importance pour moi. J’essaie de ne pas y penser. J’aime la pression. C’est penser qu’ils attendent quelque chose de moi et j’aime ça », a expliqué le boxeur espagnol à EFE.

Un souvenir spécial

Pour sa part, le triomphe de Quiles signifiait un souvenir, le de son grand-père, à qui “en 2019 j’ai promis, repose en paix, que j’allais me qualifier et que j’allais être à Tokyo pour lui. J’y ai pensé avant qu’ils ne me donnent le vainqueur et remplir cette promesse a été une immense joie”, a expliqué le boxeur. d’Alicante.

«En ce moment, ce qui me passe par la tête se repose, surtout mentalement. Il y a eu beaucoup de pression, de nombreuses nuits à y penser même sans pouvoir dormir, et maintenant que nous avons terminé, il est temps de détendre l’esprit et de se préparer pour le bien “, a-t-il déclaré.

Son classement a encore plus de mérite, puisque le boxeur espagnol a traversé une épreuve de blessures, dont une déchirure des ischio-jambiers en janvier. Une blessure qui l’a empêché d’arriver au grand événement londonien en parfait état.

“Je suis venu d’une blessure par rapport à une autre et je n’étais pas à 100% physiquement. Mentalement oui, mais physiquement non et il était plus difficile pour moi de me battre, à distance … mais nous l’avons retiré, c’était l’important”, a-t-il déclaré à EFE.

Historique

Une joie à laquelle s’est joint le président de la Fédération espagnole de boxe (FeBoxeo), Felipe Martinez, qui considérait que les deux carrés conquis sont “quelque chose d’impensable il y a quelques années”, bien qu’il prédit encore plus.

«Il est inexplicable à quoi cela ressemble. Nous avons beaucoup souffert. Je n’ai pas de mots. C’est aussi pour le moment, car nous avons beaucoup plus de possibilités avec ceux qui restent à boxer. Cependant, ces deux gars qui ont réussi … nous les avons déjà transportés dans les rangs inférieurs et j’ai pu les former avant même d’arriver à la présidence. Et je n’ai vraiment pas de mots. C’était impensable il y a quelques années “, a déclaré le président à l’EFE.

Martínez était enthousiaste à propos de ce qu’il avait accompli, mais il n’est pas satisfait et il croit aveuglément que l’équipe espagnole obtenez encore plus de sièges: «Chacun de ceux qui restent en ce moment a de bonnes chances d’être à Tokyo car ce sont de grands boxeurs et ils font confiance à leurs possibilités. Je pense que nous allons l’obtenir. ”

“Cette équipe est très grande et nous allons réaliser un exploit. Voyons si cela nous fait écouter ceux qui doivent nous écouter et ne nous ignorent pas”, a-t-il déclaré.

