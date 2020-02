Boy Scouts of America déclare faillite après des scandales sexuels

L’organisation Boy Scouts of America déclare faillite après avoir fait face à des centaines de poursuites pour abus sexuels. Cela pourrait être l’une des faillites les plus importantes et les plus complexes jamais enregistrées aux États-Unis. La faillite est un tournant douloureux pour une organisation qui a été des générations d’activité civile américaine et de formation de futurs dirigeants.

Face à des centaines de poursuites pour abus sexuels, les Boy Scouts of America ont déclaré faillite mardi dans l’espoir de mettre en place un plan d’indemnisation des victimes qui permettrait à l’organisation vieille de 110 ans d’aller de l’avant, a déclaré l’Associated Press.

La requête du tribunal fédéral de la faillite à Wilmington, dans le Delaware, lance ce qui pourrait être l’une des faillites les plus importantes et les plus complexes jamais déposées aux États-Unis.

Des dizaines d’avocats ont revendiqué des accords au nom de milliers d’hommes qui affirment avoir subi des violences il y a des décennies alors qu’ils étaient des enfants scouts aux mains de scouts plus âgés ou d’autres dirigeants, et qui n’ont pas été en mesure de poursuivre jusqu’à une récente modification du délai de prescription de divers États .

En allant au tribunal, les scouts peuvent paralyser ces demandes pour le moment. Mais en fin de compte, ils pourraient être contraints de vendre une partie de leurs nombreuses propriétés, y compris des camps et des zones de randonnée, pour collecter des fonds pour un fonds d’indemnisation qui pourrait dépasser le milliard de dollars.

La pétition de mise en faillite indiquait que l’actif de Boy Scout se situait entre 1 et 10 milliards de dollars, et son passif entre 500 et 1 milliard de dollars.

“Les programmes scouts se poursuivront pendant ce processus et pendant de nombreuses années à venir”, a déclaré Evan Roberts, porte-parole de l’organisation. “Les conseils locaux ne déclarent pas faillite parce qu’ils sont des organisations juridiquement distinctes et séparées.”

Les Boy Scouts ne sont pas la seule grande institution à payer un prix élevé pour les abus sexuels aux États-Unis.

Les diocèses catholiques à travers le pays, ainsi que les centres éducatifs tels que Penn State et Michigan State, ont payé des centaines de millions de dollars en compensation ces dernières années.

La faillite est un tournant douloureux pour une organisation qui a été des générations d’activité civile américaine et de formation de futurs dirigeants. Pendant des années, atteindre le rang d’Eagle a été une fière réalisation que les politiciens, les chefs d’entreprise, les astronautes et d’autres ont mis dans leur curriculum vitae et biographies officielles.

Les finances des Boy Scouts ont souffert ces dernières années en raison d’une diminution des inscriptions et des accords extrajudiciaires sur les poursuites pour abus sexuels.

Le nombre de jeunes participant à l’exploration est tombé en dessous de 2 millions, en dessous de plus de 4 millions dans les années de pointe des années 1970. L’organisation a essayé de contrer le déclin en admettant des filles, mais leur La liste des membres a connu un grand succès le 1er janvier lorsque l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, pendant des décennies un important commanditaire des unités de scouts, a rompu les liens et retiré plus de 400 000 explorateurs au profit de leurs propres programmes. .