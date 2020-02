BP augmente son dividende après avoir atteint ses prévisions de bénéfices trimestriels

LONDRES, 4 février (.) – Le géant pétrolier BP a annoncé mardi une augmentation des dividendes et la fin de son programme de rachat d’actions de 1,5 milliard de dollars, signe de confiance dans ses activités pétrolières et gazières solides à un moment où que son directeur général Bob Dudley quitte ses fonctions.

Les actions de BP ont bondi de plus de 4,5% mardi et étaient sur le point de réaliser leur plus gros gain quotidien en plus d’un an, après que leurs bénéfices aient répondu aux prévisions du marché pour le 12e mois consécutif.

Alors que Bernard Looney prend les rênes, BP a adopté un ton optimiste même si les prix du pétrole se sont effondrés à un minimum d’un an en raison de l’épidémie de coronavirus en Chine, contrairement à une tendance qui a conduit leurs pairs à signaler une source de ralentissement Revenu la semaine dernière.

La récompense des actionnaires intervient après que la compagnie pétrolière basée à Londres a signalé une baisse de 26% de ses bénéfices trimestriels, qui dépassait de loin les prévisions du marché, et facturait 2,7 milliards de dollars.

Les flux de trésorerie ont augmenté de plus de 10% en 2019 pour atteindre 25,8 milliards de dollars, malgré la baisse des prix des matières premières, en raison de l’augmentation de la production, en particulier du pétrole de schiste américain après l’acquisition de Actifs BHP.

“Des performances solides dans une atmosphère difficile”, a déclaré Stuart Joyner, analyste chez Redburn, dans une note envoyée aux clients, ajoutant que la priorité de l’entreprise serait désormais de réduire sa dette.

Dudley, 64 ans, quittera la présidence exécutive de BP après une décennie. Il est arrivé brusquement au poste après le limogeage de Tony Hayward en octobre 2010, au milieu du scandale déclenché par la marée noire dans le golfe du Mexique suite à l’explosion d’une plateforme Deepwater Horizon.

Looney, qui assumera la fonction de PDG mercredi, prévoit d’étendre les objectifs de BP en matière de réduction des polluants et envisage une restructuration de l’entreprise, qui a 111 ans.

REVENU D’INTERMÉDIAIRE ROBUSTE

BP a déclaré 2,570 millions de dollars de gains de coûts de remplacement structurels au quatrième trimestre, sa définition du bénéfice net, dépassant les prévisions de l’analyste d’un bénéfice de 2,1 milliards dans une enquête fournie par la société.

Le chiffre était inférieur à 3,5 milliards de dollars au cours de la même période de l’année précédente, mais représente une augmentation par rapport à 2,3 milliards de dollars au troisième trimestre.

Les résultats ont été tirés par un taux d’imposition plus bas et une performance meilleure que prévu de l’unité de production de pétrole et de gaz, qui a connu une augmentation de 3,8% l’an dernier à 2,64 millions de barils équivalent pétrole par année, hors sa participation dans Rosneft.

BP a augmenté son dividende de 2,4% à 10,5 cents par action, la deuxième hausse depuis l’acquisition de BHP.

(Rapport de Ron Bousso. Édité en espagnol par Marion Giraldo)