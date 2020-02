BP s’engage à devenir neutre en carbone – Comment reste une question ouverte

Si le géant pétrolier britannique BP PLC était un pays, ses émissions seraient à peu près égales à celles de l’Australie.

Ainsi, lorsque le PDG de BP nouvellement installé, Bernard Looney, a déclaré mercredi à un public à Londres que sa société tenterait d’éliminer ou de compenser toutes ses émissions d’ici 2050 – environ 415 millions de tonnes – cela a marqué un moment important dans les efforts mondiaux pour apprivoiser la libération de la planète -des gaz chauds. Looney n’a fourni aucun détail sur la façon dont BP prévoyait d’atteindre son objectif. Ceux-ci, a-t-il promis, arriveront en septembre.

L’annonce est néanmoins notable. Looney a déclaré que la société continuerait à produire des combustibles fossiles dans le futur, mais à des niveaux inférieurs à ceux du passé. L’entreprise cherchera non seulement à éliminer les émissions liées à ses opérations, mais aussi celles de ses clients qui consomment du pétrole et du gaz produits par BP. (Les émissions des consommateurs associées au pétrole et au gaz achetés par BP pour le raffinage ou la pétrochimie ne sont pas incluses dans l’engagement.)

Et Looney s’est engagé à “légiférer” sur les efforts de lobbying et de relations publiques de l’entreprise. BP se retirera des associations professionnelles qui ne soutiennent pas la politique climatique. Les directeurs de pays faisant pression pour des changements de politique là où ils opèrent devront désormais s’enregistrer auprès du siège de BP pour s’assurer qu’ils reflètent le soutien de BP à une politique climatique plus forte.

“Nous voulons changer parce que c’est la bonne chose pour le monde et c’est une formidable opportunité commerciale pour BP”, a déclaré Looney à un auditoire de journalistes, actionnaires de BP et employés.

L’événement aurait pu être tiré d’une scène de la Silicon Valley. Looney, vêtu d’un costume sans cravate, le bouton du haut de sa chemise défait, a pris la parole devant deux grands moniteurs de télévision. Il a été présenté par une vidéo montrant des manifestants scandant le climat, la personnalité de CNBC, Jim Cramer, faisant le panoramique sur les combustibles fossiles et des reportages sur les plans de BlackRock Inc. pour placer la durabilité au cœur de la stratégie d’investissement du géant des actifs.

Au cours des trois heures qui ont suivi, Looney a tenté de convaincre ses sceptiques que BP est sincère dans son étreinte du changement.

“La réalité est que nous sommes considérés par beaucoup comme une source du problème, et nous sommes toujours un obstacle à sa résolution. Le premier jour de la semaine dernière, les manifestants ont fermé notre siège … et ils ne sont pas les seuls qui croient que nous ne sommes pas en phase avec la société. Certains investisseurs aussi, et certains de nos employés aussi – et c’est un endroit inconfortable “, a-t-il déclaré. “Je veux être clair que je comprends. Le monde a un budget carbone, il est limité, il s’épuise rapidement et nous avons besoin d’une transition rapide vers le zéro net.”

S’engager à atteindre des émissions nettes nulles est une tendance croissante dans le secteur de l’énergie. Dominion Energy Inc. est devenu le 17e service public aux États-Unis à annoncer un engagement de zéro net plus tôt cette semaine (Energywire, 12 février).

Les compagnies pétrolières et gazières entrent maintenant dans la loi.

Royal Dutch Shell PLC et Total SA ont promis de réduire les émissions mais pas de les éliminer complètement. Repsol SA, une importante compagnie pétrolière espagnole, s’est engagée à atteindre le net zéro, bien qu’elle soit nettement plus petite que BP (Climatewire, 5 décembre 2019).

Mike Coffin, un analyste qui suit l’industrie pétrolière chez Carbon Tracker, a déclaré que l’annonce de BP comprenait un certain nombre de dispositions petites mais potentiellement significatives. Lorsque ses concurrents se sont engagés à réduire l’intensité des émissions, BP demande une réduction des émissions absolues. Dans le même temps, il s’engage à réduire de 50% l’intensité carbone de ses produits d’ici le milieu du siècle. La société a déclaré qu’elle comptabiliserait les émissions sur une base d’équité, étendant sa comptabilisation du CO2 aux champs pétroliers où la société a un intérêt financier mais n’est pas l’opérateur.

“Cela semble plus positif que ce à quoi on aurait pu s’attendre”, a déclaré Coffin. “BP semble avoir dépassé Total et Shell.”

Les questions ne manquent pas. Contrairement à Repsol, BP n’a pas inclus d’objectifs d’émission provisoires pour guider les efforts à court terme. Lors d’une séance de questions-réponses, Looney a été interrogé sur le montant des capitaux que la société consacrerait à la production de pétrole et de gaz d’une part et aux entreprises à faible émission de carbone d’autre part. Et on lui a demandé si BP poursuivrait ses objectifs bas carbone au détriment de son dividende historiquement généreux.

Looney a déclaré qu’il donnerait la priorité aux deux. L’entreprise doit changer, a-t-il dit, mais pour ce faire, elle doit rester financièrement solide.

“Ce n’est donc pas comme s’il y avait un conflit massif. C’est qu’à bien des égards, ils se renforcent mutuellement, et c’est ainsi que nous en bénéficierons”, a-t-il déclaré.

Ces questions surviennent alors que l’industrie pétrolière et gazière peine à garder la tête hors de l’eau au milieu d’un torrent de production de pétrole brut. La forte croissance de la production mondiale a fait baisser les prix et rongé les bénéfices des entreprises. BP est en pleine campagne de désinvestissement visant à consolider son bilan.

L’annonce de mercredi reflète la pression croissante que les activistes et les investisseurs exercent sur les sociétés environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), a déclaré Bob Brackett, analyste pétrolier à Sanford C. Bernstein. Les investisseurs institutionnels, en particulier, attendent des entreprises qu’elles définissent leurs plans pour répondre aux préoccupations environnementales. Décrire un engagement net zéro ouvre la porte à des investissements ESG dans l’entreprise, a-t-il déclaré.

Lorsque la campagne Beyond Petroleum de BP a échoué il y a une décennie, “on a l’impression que la société en veut plus cette fois”, a déclaré Brackett. “Les investisseurs institutionnels sont prêts à essayer.”

Daniel Klein, responsable de la planification de scénarios chez S&P Global Platts, a fait écho à ce sentiment. Les investisseurs sont de plus en plus sceptiques vis-à-vis des grands projets à forte intensité de capital dont il est traditionnellement le pionnier. Les longs délais de remboursement suscitent des inquiétudes au sujet des actifs bloqués, a-t-il déclaré.

Dans le même temps, BP ne peut pas agir trop rapidement pour abandonner les opérations pétrolières et gazières sans compromettre ses finances.

“Je pense qu’ils essaient de gérer les attentes des actionnaires que les dividendes resteront solides. C’est ce que beaucoup d’investisseurs recherchent dans ce domaine”, a déclaré Klein. “Mais de nombreux investisseurs se penchent également sur les scores ESG et le risque de changement climatique. Il s’agit d’un équilibre entre ces deux préoccupations.”

L’engagement de réaligner les efforts de lobbying de BP est peut-être l’aspect le plus important de l’annonce de mercredi.

Arvind Ravikumar, un professeur qui étudie l’industrie pétrolière et gazière à l’Université de Harrisburg, a déclaré que cette nouvelle augmentait les perspectives d’une législation bipartisane sur le climat à Washington. Certains signes de changement sont déjà détectables. Plus tôt cette année, BP a annoncé qu’elle soutenait les tentatives de mise en œuvre d’une taxe sur le carbone dans l’État de Washington, deux ans après avoir dépensé 13 millions de dollars pour rejeter une proposition similaire lors du scrutin (Climatewire, 29 janvier).

Et pourtant, il y a encore des raisons de scepticisme. Le mois dernier, The Guardian a rapporté que l’entreprise avait aidé à faire pression pour que des modifications soient apportées à la National Environmental Policy Act afin de faciliter le développement énergétique.

“Il est désormais de bon ton pour ces grands émetteurs d’annoncer des réductions d’émissions ou de passer à zéro net”, a déclaré Ravikumar. “C’est génial. C’est une chose d’annoncer votre ambition et vos objectifs pour atteindre zéro net, et c’est une autre pour arriver à zéro net.”

Il a ajouté: “Nous avons vu beaucoup d’annonces au cours de la dernière décennie, mais aucune ne s’est traduite par une action climatique significative.”

Reproduit de Climatewire avec la permission de E&E News. E&E fournit une couverture quotidienne des nouvelles essentielles sur l’énergie et l’environnement sur www.eenews.net.